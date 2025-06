Jeden z odwiedzających Galerię Uffizi we Florencji potknął się w czasie robienia zdjęcia i wpadł na XVIII-wieczny obraz, lekko go uszkadzając. W odpowiedzi władze muzeum zapowiadają wprowadzenie ograniczeń dotyczących robienia selfie.

Jak podały włoskie media, turysta chcąc zrobić sobie selfie w słynnym florenckim muzeum, cofając się potknął się i wpadł na portret Ferdynanda Medyceusza pędzla Antona Domenico Gabbianiego. Rozerwał fragment płótna.

Natychmiast interweniował personel, który spisał sprawcę zniszczenia. Zapowiedziano, że skierowana zostanie sprawa przeciwko niemu.

Włochy. Robił selfie, wpadł na obraz. Będą nowe zakazy

Obraz został od razu zdjęty ze ściany i będzie naprawiony.

Zniszczenia są niewielkie - wyjaśniła dyrekcja Galerii Uffizi.

Dyrektor muzeum Simone Verde, odnosząc się do tego zdarzenia, przyznał: "Problem z gośćmi, którzy przychodzą do muzeów, po to, by zrobić sobie selfie do portali społecznościowych, szerzy się. Wprowadzimy bardzo precyzyjne ograniczenia zakazując zachowań niezgodnych ze znaczeniem naszej instytucji i wymogiem poszanowania dziedzictwa kultury".

