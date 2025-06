Władimir Putin udzielił wywiadu kanałowi telewizyjnemu Sky News Arabia. Podczas rozmowy przywódca Rosji stwierdził, że aby doprowadzić do zakończenia wojny, Ukraina musi uznać wyniki nielegalnych referendów w Donbasie i "Noworosji".

- Ponieważ to jest to, co nazywamy demokracją, w tym kontekście mówię, że Ukraina potrzebuje jej do uznania wyników referendów, które odbyły się w czterech znanych regionach, i musi to być uznane za fakt dokonany - stwierdził.

Jak wskazał, niespełnienie tego warunku będzie oznaczało, że "istnieje szansa na wznowienie konfliktu zbrojnego".

Chodzi o obwody ługański, doniecki, chersoński i zaporoski. Są to regiony okupowane częściowo przez Rosję, która twierdzi, że zostały przyłączone do jej terytorium. Społeczność międzynarodowa nie uznaje tej aneksji, uznając je za integralną część Ukrainy.

Putin uderza w sojuszników Kijowa. "Ukraina zasługuje na lepszy los"

Putin stwierdził również, że Ukraina powinna być zainteresowana utrzymaniem "długofalowych, przyjaznych relacji z Rosją". Jego zdaniem ten pomysł znajdzie szerokie poparcie w ukraińskim społeczeństwie.

- Jestem pewien, że większość narodu ukraińskiego jest zainteresowana utrzymaniem przyjaznych stosunków z Rosją. Wszystkie te kwestie były omawiane w Stambule w 2022 r. i chcę to podkreślić i zauważyć, że byliśmy o krok od podpisania umowy (pokojowej - przyp. red.) - ocenił.

Zdaniem rosyjskiego przywódcy to nie same strony konfliktu, lecz państwa trzecie są najmniej zainteresowane zakończeniem wojny, ponieważ - jak twierdzi - wykorzystują Ukrainę do realizacji własnych interesów.

- Ukraina zasługuje na lepszy los i nie powinna być narzędziem w rękach osób trzecich działających przeciwko Rosji - stwierdził.

Dyktator domagał się też zapewnienia ochrony rosyjskojęzycznej ludności w Ukrainie, ogłoszenia przez Kijów neutralnego statusu oraz wykluczenia możliwości wejścia w posiadanie broni jądrowej przez ten kraj.

O krok od pokoju? Moskwa postawiła zaporowe warunki

Przypomnijmy, że kilka po kilku tygodniach od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji, delegacje Ukrainy i Rosji spotkały się w Stambule w marcu 2022 roku. Moskwa domagała się wówczas nie tylko rezygnacji Ukrainy ze współpracy wojskowej z Zachodem, ale także uznania aneksji Krymu oraz "niepodległości" samozwańczych republik ludowych w Donbasie i Ługańsku.

Ukraina była gotowa rozmawiać o neutralnym statusie, jeśli w zamian otrzymałaby silne gwarancje bezpieczeństwa od międzynarodowych partnerów. Jednak Wołodymyr Zełenski stanowczo odmówił jakichkolwiek ustępstw terytorialnych. Zdaniem ukraińskiego prezydenta uznanie rosyjskich roszczeń do okupowanych ziem oznaczałoby "zdradę narodu i zachętę do kolejnych agresji".