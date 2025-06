Gigafabryka sztucznej inteligencji może zostać zbudowana w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji stanęło na czele międzynarodowego konsorcjum i wysłało w tej sprawie wniosek do Komisji Europejskiej. Według planów placówka ma być zlokalizowana "maksymalnie w dwóch lokalizacjach" w naszym kraju. Proponowany budżet na projekt to 3 miliardy euro, a włączą się w niego państwa bałtyckie.

Ministerstwo Cyfryzacji wysłało w piątek wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie budowy w Polsce Baltic AI GigaFactory. To pierwszy formalny krok do rozpoczęcia prac nad powstaniem w naszym kraju gigafabryki sztucznej inteligencji.

Polski resort stanął na czele międzynarodowego konsorcjum, w skład którego wchodzą także Estonia, Litwa, Łotwa czy wielkie przedsiębiorstwa takie oraz instytuty badawcze.

W Polsce ma powstać gigafabryka sztucznej inteligencji. Wymieniono cele

Jak podało Ministerstwo Cyfryzacji w swoim komunikacie, "kluczowymi rezultatami projektu mają być: utworzenie zaawansowanego centrum o dużej mocy obliczeniowej z siedzibą w Polsce oraz znaczący wzrost adopcji technologii AI wśród firm, obywateli oraz administracji publicznej i rządowej w regionie".

ZOBACZ: Koniec kawy w szkołach. Ministerstwo Zdrowia ujawniło plany

Resort dodał jednocześnie, że ważnym elementem projektu będzie również "rozwój polskich i bałtyckich modeli językowych (takich jak PLLuM i Bielik)".

"Dzięki udostępnionej infrastrukturze użytkownicy będą mogli wzmacniać europejski przemysł, rozwijać nowatorskie rozwiązania oparte na AI oraz zapewnić konkurencyjność i suwerenność krajów regionu w obszarze sztucznej inteligencji" - napisano w komunikacie.

Projekt gigafabryki AI w Polsce. "Maksymalnie w dwóch lokalizacjach"

Ministerstwo zaznaczyło także, że nowa placówka miałaby być zlokalizowana "maksymalnie w dwóch lokalizacjach" w Polsce. Podkreślono, że takie rozwiązanie zapewni "wysoką wydajność, zrównoważony rozwój oraz niskie opóźnienia".

ZOBACZ: Zmiany w MSZ. Sikorski wręczył nominację nowemu sekretarzowi

"Obecnie rozważanych jest kilka lokalizacji. Wszystkie powinny oferować odpowiednią przepustowość, dostęp do w 100 proc. zielonej energii oraz odpowiednie systemy zasilania i chłodzenia. Baltic AI GigaFactory realizowana miałaby być w etapach, aby umożliwić dostosowanie infrastruktury towarzyszącej i zapewnić długoterminową zrównoważoną efektywność technologiczną" - przekazał resort.

Proponowany budżet na budowę gigafabryki - według szacunków ministerstwa - to 3 mld euro. "Większość tej kwoty zostanie przeznaczona na nakłady inwestycyjne niezbędne do budowy i uruchomienia AI GigaFactory" - zaznaczono.

"Propozycja ma silny komponent biznesowy - 65 proc. całkowitej inwestycji zostanie pokryte z kapitału prywatnego. Inwestycja opierać się będzie na wkładach kapitałowych partnerów projektu oraz funduszy venture capital i innych inwestorów finansowych" - wyjaśniono.