"Interwencja" ujawniła dramat rodziny z Warszawy. Błyskawiczna reakcja z Sejmu

"Interwencja" Polsatu ujawniła dramat rodziny z Warszawy. Policja odebrała i umieściła w rodzinie zastępczej trzyletnią Lenę i czteromiesięcznego Oskara. Cztery dni później chłopiec zmarł. Na pogrzebie syna matkę doprowadzono w stroju więziennym i z kajdankami zespolonymi.

"Tragiczne wydarzenia w Warszawie związane ze śmiercią 4-miesięcznego dziecka muszą zostać wyjaśnione. Po konsultacji z prezydium komisji zwołuję w przyszłym tygodniu posiedzenie Komisji ds. dzieci i młodzieży w tej sprawie" - przekazała w mediach społecznościowych Monika Rosa (KO).

Materiał "Interwencji". Dziecko trafiło do rodziny zastępczej. Po czterech dniach doszło do dramatu

Rodzicami zmarłego Oskara są 22-letnia pani Magdalena i 26-letni pan Jakub. Mieszkają z babcią 71-letnią panią Haliną w Warszawie. Babcia bardzo pomagała w wychowaniu prawnucząt, bo ojciec dzieci pracuje na budowach w całej Polsce.

ZOBACZ: "Interwencja". Zabrali i umieścili w rodzinie zastępczej. Cztery dni później doszło do tragedii

Życie rodzinne układało się dobrze do 15 maja tego roku. Wtedy to do mieszkania zapukała policja. Matka dzieci została zabrana do więzienia za niezapłacone mandaty. Dzieci do rodzin zastępczych zabrała opieka społeczna. Rodziny nikt nie poinformował, gdzie i do kogo dzieci trafią.

Babcia postanowiła sądownie walczyć o odzyskanie wnuków. Chciała by jak najszybciej wróciły do domu, w którym się wychowywały. Niestety nie udało się. Cztery dni po odebraniu dzieci mały Oskar zginął w rodzinie zastępczej. Na pytanie jak do tego doszło, nie ma jeszcze odpowiedzi.

Rodzina jest zrozpaczona. Nadal nie wie, jak mogło dojść do śmierci chłopca w rodzinie zastępczej. Sprawą zajęła się policja i prokuratura.

Reakcje polityków po materiale "Interwencji". "Będziemy wnosić o pilne zwołanie komisji"

Wcześniej o zwołanie posiedzenia Komisji ds. Dzieci i Młodzieży po publikacji materiału "Interwencji" apelowała na platformie X posłanka PiS Anita Czerwińska.

"W związku z tragedią rodziny z Warszawy przedstawioną w materiale Polsat News informujemy, że KP PiS złoży wniosek o zwołanie Komisji ds. Dzieci i Młodzieży w trybie art. 152 Regulaminu Sejmu. Ze względu na okoliczności będziemy wnosić o pilne zwołanie komisji." - napisała.

WIDEO: "Nie mogą pogodzić się z porażką". Czarnek o proteście wyborczym komitetu Trzaskowskiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wb / Polsatnews.pl