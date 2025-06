Polska znajduje się w zasięgu wyżu, którego centrum przesunie się znad Niemiec nad jej południową część. Jedynie na północy kraju zaznacza się płytka zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym. Pozostajemy w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim, w dzień nad zachodnią połowę kraju napływać zacznie cieplejsza masa powietrza.

Lato powoli się rozkręca. Prognoza pogody na weekend

W sobotę słonecznie lub zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i tam miejscami możliwy słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 20 st. C, 21 st. C nad morzem oraz na krańcach wschodnich, około 24 st. C w centrum do 27 st. C na zachodzie. Chłodniej tylko na Podhalu, około 18 st. C. Wiatr słaby, na północy i wschodzie umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

W ciągu dnia ciśnienie powoli zacznie spadać. W Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa.

ZOBACZ: Fala upałów nadciąga do Polski. Nawet 37 stopni w cieniu

W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i nad ranem miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze bezchmurnie, jedynie miejscami na wschodzie oraz północy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 10 st. C na wschodzie oraz miejscami w centrum do 15 st. C na zachodzie i 17 st. C na krańcach północno-zachodnich. Chłodniej w kotlinach górskich, od 7 st. C do 9 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W niedzielę zachmurzenie na ogół małe, tylko we wschodniej połowie kraju okresami umiarkowane, a na wschodzie i południowym wschodzie również duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st. C, 21 st. C na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 27 st. C w centrum do 30 st. C, 32 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, na wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich tylko na północnym zachodzie południowo-wschodni.

Pierwszy upał nadciąga dla Polski. Prognoza pogody dla Warszawy

W sobotę w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunku północno-zachodniego. W nocy pogodnie, z niewielkim i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie około 14 st. C, a wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich.

Niedziela przyniesie kontynuację pogodnej aury. W stolicy utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wzrośnie do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z północnego zachodu oraz zachodu.

ZOBACZ: Upał zmierza do Polski. IMGW wydaje ostrzeżenia

Z synoptycznych map aplikacji Pogoda & Radar wynika, że najcieplejszym dniem nadchodzącego okresu będzie poniedziałek, 23 czerwca. Wówczas temperatury mogą przekroczyć 31 st. C, szczególnie w Krakowie, Warszawie i ich okolicach. Towarzyszyć im może częściowe zachmurzenie.

Jak wynika z długoterminowej prognozy Polsat News, tropikalny upał dotrze do nas dopiero z początkiem przyszłego miesiąca. W pierwszy dzień lipca w niektórych częściach kraju termometry wskażą nawet 37 stopni.