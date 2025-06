Według analizy przeprowadzonej przez ekspertów platformy esky.pl, Polacy w większości zdecydowali się wybrać na długi weekend do Włoch. Taką decyzję podjęło 45 proc. badanych. Na podium znalazła się również Hiszpania - 14 proc. oraz Grecja - 13 proc.

Jak relacjonowała na antenie Polsat News przewodniczka po Rzymie Mirela Bagadzińska, "nie ma co się dziwić", że Włochy przyciągają polskich turystów.

- Nie tylko kawa, espresso, ale te przepiękne place, fontanny, zaułki, którymi się przebiega w godzinach południowych, te sztućce, które brzękają (...) To wszystko przyciąga - powiedziała.

Polacy na długi weekend wybrali Włochy. "Gwarantowana pogoda"

Wśród zalet Włoch Bagadzińska wymieniła między innymi "gwarantowaną pogodę" oraz "bardzo otwartych i przyjaznych Włochów".

- Teraz jeszcze jubileusz - nowy papież - 35 mln pielgrzymów jest przewidzianych w tym roku do samego Rzymu - dodała.

- Naprawdę Rzym jest uroczym miastem, o każdej porze roku ma inny urok, inny charakter. Latem jest gorąco, upalnie, ale każda pora, styczeń, luty, marzec, kiedy jest słoneczny dzień, potrafi być po 12-14 stopni. Po południu o zachodzie słońca robi się troszeczkę chłodniej - opowiadała.

- Nie bać się zimy, bo zimy są naprawdę łagodne - podkreśliła przewodniczka.

Boże Ciało we Włoszech. "Niesamowite perełki na każdym kroku"

Przewodniczka zaznaczyła jednocześnie, że "jak już ktoś przyjedzie raz do Rzymu, to Rzym przyciąga cały czas".

- Mam nawet przyjaciół, którzy są w stanie, wziąć rano samolot, przylecieć do Rzymu, napić się kawy, powłóczyć się po rzymskich uliczkach i wieczorem wrócić - relacjonowała. Zaznaczyła również, że we Włoszech odbywa się właśnie Boże Ciało, które w Polsce świętowaliśmy w czwartek.

- Mieszkam w Rzymie 30 lat, pracuje 26 lat jako przewodnik po Rzymie i cały czas to miasto odkrywam. Wystarczy, że idę jakąś uliczką, jest otwarta w kamienicy brama i tak mówię swoim turystom: "Nie bójcie się, wejdźcie, najwyżej was wyproszą, ale to co zobaczycie, to wasze". Są naprawdę niesamowite perełki na każdym kroku - powiedziała.

Z kolei wśród innych kierunków, które wybierają Polacy, Bagadzińska wymieniła Neapol, Florencję czy Toskanię. - Te miasteczka toskańskie, winnice, to też jest przepiękne - stwierdziła.