Informację o przeniesieniu B-2 na Guam Reuters potwierdził w rozmowie z dwoma amerykańskimi urzędnikami. "Nie było jasne, czy rozmieszczenie bombowców jest powiązane z napięciami na Bliskim Wschodzie" - zaznacza redakcja.

Samoloty stacjonują na co dzień w bazie Whiteman w Missouri. To amerykańskie bombowce strategiczne o obniżonej wykrywalności, zdolne do przenoszenia między innymi bomb penetrujących GBU-57. Ważą po ponad 13 ton i służą do niszczenia bunkrów oraz innych obiektów silnie umocnionych.

"Według ekspertów jest to broń, która może zostać użyta do uderzenia w irański program nuklearny" - wskazuje Reuters.

Bombowce USA w drodze na Pacyfik. Wyłączyły transpondery

Jednocześnie analitycy wojskowi zawracają uwagę, że załogi bombowców B-2 oraz towarzyszących im tankowców wyłączyły transpondery, przez co nie jest możliwe zlokalizowanie ich w ogólnodostępnych źródłach.

Reuters podkreśla, że urzędnicy, którzy udzielili redakcji informacji zastrzegają sobie anonimowość. Nie wskazują też, ilu dokładnie samolotów dotyczą rozkazy.