Zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Złe informacje dla kursantów

Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało powrót do zasad sprzed około 10 lat, gdy w czasie egzaminu na prawo jazdy wymagano ścisłego i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Przygotowano nawet szczegółową listę wykroczeń, które będą skutkowały automatycznym zakończeniem egzaminu.

Nowe zasady egzaminów. Prawo jazdy jeszcze trudniejsze do uzyskania

Jedną z planowanych zmian będzie inna interpretacja najechania na podwójną linię ciągłą. Obecnie egzaminator bierze pod uwagę sytuację, w której do tego doszło. Na przykład, jeśli kursant omijał nieprawidłowo zaparkowany samochód, to nie była to wystarczająca podstawa do zakończenia egzaminu. Od 1 lipca, kiedy nowe przepisy wejdą w życie, będzie to już wystarczające do przerwania jazdy.

Powrót do ścisłego przestrzegania przepisów przeforsowali lobbyści - egzaminatorzy i dyrektorzy WORD-ów - podaje portal BRD24.pl. Sprzeciwiali się natomiast przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Maciej Wroński, prezes stowarzyszenia Transport i Logistyka Polska.

Eksperci oceniają zmianę jako "cofnięcie się o dekadę", tym bardziej w czasie, gdy pozostałe państwa UE nowoczesne rozwiązania, takie jak "test percepcji ryzyka".

W ocenie Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) i Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oznacza jedynie wprowadzenie nowych procedur, które utrudnią życie osobom starającym się o uzyskanie prawa jazdy.

