Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ostrzegł w rozmowie telefonicznej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem przed wzmożonym napływem migrantów do Europy, w związku z konfliktem izraelsko-irańskim. Obaj przywódcy zgodzili się, co do konieczności doprowadzenia do zakończenia działań militarnych na Bliskim Wschodzie.