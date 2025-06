- Nie chodzi o to, żeby działać na korzyść reżimu Łukaszenki - powiedziała europosłanka Konfederacji Anna Bryłka, odnosząc się do postulatu otwarcia przejść granicznych z Białorusią na Podlasiu. - W woj. lubelskim jest wzrost handlu detalicznego przez to, że przejście graniczne jest otwarte - dodała. Zdaniem polityk zamknięcie przejść granicznych w woj. podlaskim to strata prawie miliarda złotych.