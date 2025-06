Polska łącznie z 13 innymi krajami podejmie skoordynowane działania przeciwko rosyjskiej "flocie cieni" na Morzu Bałtyckim i Północnym - podało brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych. Po spotkaniu przedstawicieli sygnatariuszy nowego paktu wydano oświadczenie, w którym wezwano do "działań mających na celu skuteczne przeciwdziałanie rosyjskim próbom obejścia międzynarodowych sankcji".

Oświadczenie wydano po spotkaniu szefów dyplomacji i przedstawicieli rządów Wielkiej Brytanii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Islandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Polski i Szwecji.

Sygnatariusze wezwali do "wspólnych i skoordynowanych działań mających na celu skuteczne przeciwdziałanie rosyjskim próbom obejścia międzynarodowych sankcji".

Rosyjska "flota cieni". Inicjatywa 14 państw na Morzu Bałtyckim i Północnym

Rosyjska "flota cieni" to grupa przestarzałych statków nielegalnie transportujących rosyjską ropę oraz gaz, która pomaga Kremlowi w obchodzeniu zachodnich sankcji, ale też stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa krajów Zachodu i środowiska naturalnego. Jednostki-widma są także wykorzystywane przez Moskwę do akcji dywersyjnych, w tym do uszkadzania podwodnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Przedstawiciele czternastu krajów wyrazili szczególne zaniepokojenie statkami bezpaństwowymi i pływającymi pod fałszywymi banderami, którym nie przysługują prawa wynikające z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS). "Wobec statków pływających pod nieważną banderą na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym podejmiemy odpowiednie działania w ramach prawa międzynarodowego" - czytamy w oświadczeniu.

Grupa planuje także opracować wytyczne mające na celu propagowanie odpowiedzialnego zachowania na morzu, wzmocnienie przestrzegania prawa międzynarodowego i zapewnienie większej przejrzystości operacji morskich.

Unia Europejska nałożyła sankcje na blisko 350 statków należących do rosyjskiej "floty cieni". Takie jednostki nie mogą m.in. zawijać do europejskich portów.

