Adam Szłapka rzecznikiem rządu. Potwierdziły się ustalenia Polsat News

Minister do spraw Unii Europejskiej zostanie rzecznikiem prasowym rządu Donalda Tuska - informował nieoficjalnie Polsat News. Na popołudniowej konferencji premier potwierdził te informacje. - Mówiąc najkrócej, przedstawiam państwu rzecznika rządu - powiedział Donald Tusk.

Informacje o możliwym powołaniu Adama Szłapki na stanowisko rzecznika prasowego rządu Donalda Tuska wcześniej ustaliła nieoficjalnie dziennikarka Polsat News Natalia Glińska w kilku niezależnych źródłach zbliżonych do rządu.

ZOBACZ: Szłapka: Dla prezydencji ważne jest bezpieczeństwo. Dla prezydenta narty

Donald Tusk zaprezentował rzecznika rządu. Będzie nim Adam Szłapka

- Formalnie pan minister Szłapka stanie się rzecznikiem w dniu, kiedy zakończy się prezydencja (Polski w Radzie Unii Europejskiej - przyp. red.) - powiedział premier Tusk. Mimo tego szef rządu zaznaczył, że "już od dziś pan minister Szłapka będzie pracował wspólnie z wami jako rzecznik rządu".

ZOBACZ: Kłótnia prezydenta z premierem? Zandberg o kulisach posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego

- Skoro wszyscy mówią, "musicie mieć dobrego rzecznika, który od rana do wieczora będzie prostował kłamstwa" (...) wziąłem te słowa do serca, już się nie upieram - podkreślił.

Głos na konferencji zabrał także Adam Szłapka. Jak powiedział, jego głównym zadaniem będzie "przede wszystkim informowanie o sukcesach rządu". - Naszym zadaniem jest to, żeby to nie obywatel musiał się dowiedzieć, jakie te sukcesy są, tylko żebyśmy byli w stanie każdego dnia docierać z informacją, co robimy - powiedział rzecznik rządu.

Wcześniej do medialnych doniesień ws. rzecznika rządu odniósł się lider Polski 2050 Szymon Hołownia. - Rzeczywiście o Adamie Szłapce była mowa. Jak ostatnio rozmawialiśmy z premierem, też to nazwisko padało. Miałem też swoje tropy, myślałem, że może ten wiceminister kultury Maciej Wróbel, młody poseł, dziennikarz - mówił na konferencji prasowej swojej partii.

Kim jest Adam Szłapka? Minister i lider Nowoczesnej

Adam Szłapka ma 40 lat. W poważnej polityce działa od 2015 roku, gdy został wybrany do Sejmu w okręgu kaliskim z list Nowoczesnej. W 2019 roku uzyskał reelekcję (tym razem ze wspólnych list KO) i kilka tygodni później objął funkcję lidera N. zastępując na tym stanowisku Katarzynę Lubnauer.

Do parlamentu dostał się po raz trzeci w 2023 r. i od 12 grudnia tamtego roku pełni funkcję ministra ds. Unii Europejskiej w rządzie Donalda Tuska.

ZOBACZ: Rekonstrukcja rządu. Wiceminister wskazał stanowiska do likwidacji

Donald Tusk o przyszłym rzeczniku. "Poważna figura"

O tym, że rząd po 1,5 roku od powołania będzie miał rzecznika prasowego poinformował premier Donald Tusk. Jego deklaracja padła tuż po tym jak jego gabinet otrzymał wotum zaufania od Sejmu.

Szef rządu w rozmowie z dziennikarzami, zapowiedział, że będzie to "poważna figura polityczna, dobry człowiek, mądry człowiek i waga ciężka w polityce".

ZOBACZ: Wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Jest decyzja Sejmu

Ogłoszenie utworzenia stanowiska rzecznika rządu zbiegło się z deklaracjami premiera o rekonstrukcji rządu. Jej skutkiem ma być m.in. zmniejszenie liczby ministrów i wiceministrów oraz zlikwidowania kilku resortów.