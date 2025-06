Lot polskiego astronauty odwołany. Potrzebny "dodatkowy czas"

Lot astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego ponownie został odwołany - poinformowała w komunikacie NASA. Start misji Ax-4 miał odbyć się w niedzielę. Jak przekazała agencja, potrzebny jest "dodatkowy czas" na przeprowadzenie analiz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ma to związek z ostatnim wyciekiem w rosyjskim module Zwiezda.

Jak podała agencja kosmiczna NASA, niedzielny start misji Ax-4, w której udział weźmie polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, został ponownie odwołany.

Powodem przełożenia startu jest wydłużenie czasu na dokonanie analizy sytuacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Chodzi o ostatni wyciek, który dotknął rosyjskiego modułu Zwiezda.

Sławosz Uznański-Wiśniewski nie poleci w niedzielę. Potrzebny jest "dodatkowy czas"

W komunikacie NASA zaznaczyła, że decyzja o odwołaniu niedzielnego terminu startu zapadła, bo potrzebny jest "dodatkowy czas, aby kontynuować ocenę działania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po niedawnych pracach naprawczych w tylnym segmencie modułu serwisowego Zwiezda". Nowy termin startu ma zostać podany "w nadchodzących dniach".

ZOBACZ: Sławosz Uznański leci w kosmos. Ekspert zdradził, dlaczego go wybrano

"Ze względu na połączone i współzależne systemy stacji kosmicznej, NASA chce się upewnić, że stacja jest gotowa na przyjęcie dodatkowych członków załogi, a agencja poświęca niezbędny czas na przegląd danych" - napisano.

Wykryty wyciek powietrza i spadek ciśnienia w rosyjskim module ISS był powodem wcześniejszego przełożenia misji Axiom w ubiegłym tygodniu. Potem NASA informowała, że po dokonaniu napraw poziom ciśnienia się ustabilizował, lecz jest poddawany dalszym obserwacjom.

Misja Ax-4 miała wystartować w maju. Termin zmieniono kilkukrotnie

Pierwotną datą startu misji miał być 29 maja, lecz od tego czasu termin został kilkakrotnie przełożony ze względu na problemy techniczne rakiety Falcon 9 i kapsuły Dragon oraz z powodu pogody.

ZOBACZ: Sławosz Uznański-Wiśniewski nie leci. Misja Ax-4 wstrzymana

Misja, która ma wyruszyć z ośrodka NASA Kennedy Space Center na Florydzie, jest czwartym komercyjnym lotem na ISS firmy Axiom Space.

Astronauci - była astronautka NASA Peggy Whitson (dowódczyni), pilot Shubhanshu Shukla z Indii oraz specjaliści naukowcy Sławosz Uznański-Wiśniewski i Tibor Kapu z Węgier - spędzą na ISS do 14 dni, wykonując ok. 60 eksperymentów naukowych, w tym 13 przygotowanych przez polskich naukowców. Na stację polecą na pokładzie kapsuły Crew Dragon - ostatniej stworzonej przez SpaceX - dla której będzie to pierwszy lot w kosmos.

Uznański-Wiśniewski będzie pierwszym polskim astronautą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

wb / PAP/Polsatnews.pl