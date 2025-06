Po tym, jak w piątek Donald Tusk ogłosił, że rzecznikiem rządu zostanie dotychczasowy minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka, w sieci zaroiło się od politycznych komentarzy. Przedstawiciele koalicji rządzącej prześcigają się w gratulacjach - ciepłe słowa, życzenia powodzenia i zapewnienie o trzymaniu kciuków płyną m.in. od ministrów Marcina Kierwińskiego, czy Krzysztofa Gawkowskiego.

Wpis w mediach społecznościowych zamieścił też wiceminister Maciej Wróbel, który jeszcze do niedawna, również rozpatrywany był jako kandydat na stanowisko rzecznika. "Minister Adam Szłapka rzecznikiem rządu! Gratulacje i powodzenia Adamie. W każdym z parlamentarzystów Koalicji 15 Października masz pełne wsparcie" - zapewnił.

Adam Szłapka rzecznikiem rządu. Obóz władzy zachwycony: To nowa era

Wiceminister Aleksandra Gajewska przekonywała, że nowy rzecznik to "doświadczony polityk, sprawny minister odpowiedzialny za polską prezydencję (w UE - red.), świetny organizator i po prostu dobry kumpel z sejmowych ław". "Adam, jestem przekonana, że sprawdzisz się w tej nowej i niezwykle potrzebnej roli" - pisała.

Podobne zdanie wyraził Witold Zembaczyński, który zamieścił na swoim profilu wspólne zdjęcie Szłapki i Tuska, określając polityków mianem "super duetu". "Adam Szłapka zbuduje najlepszą możliwą komunikację rządu, to nowa era" - zachwycał się poseł Nowoczesnej.

Gratulacje złożył też szef MSWiA Tomasz Siemoniak. "To świetna decyzja. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Adamie, powodzenia!" - życzył polityk.

Wpis po wspólnej konferencji zamieścił też Donald Tusk. "Leć, Adam, leć!" - napisał, nawiązując do słynnego sloganu związanego z sukcesami Adama Małysza. Pod postem premiera, zawierającym fotografię obu polityków, pojawił się uszczypliwy komentarz Piotra Müllera. "Zdjęcie z serii - 'Zdjęcia zrobione tuż przed katastrofą'" - ironizował europoseł PiS, który sam w przeszłości pełnił funkcję rzecznika rządu.

PiS ironicznie o Szłapce: Idealnie pasuje na rzecznika Tuska

Nietrudno się domyślić, że w największej partii opozycyjnej informacja o nowym przedstawicielu rządu Tuska nie wzbudziła pozytywnych odczuć. "Szłapka i komunikacja to jak śmieszno-straszny oksymoron (...) Jedyną nadzieją wynikającą z tej zmiany jest to, iż sprawami UE zajmie się wreszcie ktoś kompetentny... choć to tylko moje pobożne życzenie" - pisał Rafał Bochenek.

"Nowy rzecznik Tuska - elokwentny, wygadany i zawsze gotów do mówienia - niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia" - czytamy we wpisie Arkadiusza Mularczyka.

Wyraźną ironię dało się wyczuć również we wpisie byłego ministra Michała Dworczyka. "Adam Szłapka idealnie pasuje na rzecznika prasowego rządu Donalda Tuska" - ocenił obecny europoseł PiS.

Konfederacja i Razem na przeciwnych biegunach, także w ocenie nowego rzecznika rządu?

Optymistycznych odczuć nie mają względem nowego rzecznika rządu także politycy Konfederacji. Konrad Berkowicz stwierdził, że jeśli premier powierzył tę rolę Szłapce, to najwyraźniej nie traktuje już swojego rządu poważnie. "Może jeszcze Róża Thun na szefową MON i domkniemy tę groteskę?" - zastanawiał się poseł.

Były parlamentarzysta z ramienia wspomnianego klubu Robert Winnicki również pokusił się o wyrażenie swojego zdania na temat nominacja. "Po 1,5 roku rząd doczekał się rzecznika prasowego. Minister Adam Szłapka dostał oficjalną nominację na kamikadze. Muszą go tam bardzo nie lubić albo bardzo cenić. To zresztą często idzie w parze" - napisał.

Co ciekawe, nie wszyscy przedstawiciele opozycji są przekonani, że ustanowienie ministra ds. UE rzecznikiem rządu jest decyzją nietrafioną. Odrębne zdanie wyraziła Paulina Matysiak z Razem. "Wspaniała wiadomość. W końcu rząd będzie miał rzecznika" - napisała posłanka, udostępniając wpis Polsat News, w którym informowaliśmy o decyzji obozu władzy.