Zatwierdzono plany ataku na Iran. Trump wstrzymuje rozkaz

Jak ustalił amerykański "Wall Street Journal", prezydent USA Donald Trump zatwierdził plany ataku na Iran. Przywódca wstrzymuje się jednak z wydaniem ostatecznego rozkazu, czekając, czy władze w Iranie podejmą decyzję o rezygnacji z programu nuklearnego.

Doniesienia gazety opierają się na informacjach przekazanych przez trzy osoby, które były zaznajomione z rozmowami Trumpa z jego doradcami.

USA zaatakują Iran? "Nikt nie wie, co zamierzam zrobić"

Z kolei według informacji ustalonych przez agencję Bloomberga wysocy rangą amerykańscy urzędnicy przygotowują się na okoliczność zaatakowania Iranu przez USA. Niektórzy z rozmówców dziennikarzy wskazywali, że atak może nastąpić w nadchodzących dniach.

Prezydent Donald Trump, odnosząc się do potencjalnego uderzenia na Iran, podczas ostatniej rozmowy z mediami powiedział: "mogę to zrobić, mogę tego nie zrobić". - To znaczy, nikt nie wie, co zamierzam zrobić – przekazał.

- Jesteśmy jedynymi, którzy mają taką możliwość. Ale to wcale nie znaczy, że zamierzam to zrobić - stwierdził, komentując możliwe zniszczenie irańskiego centrum wzbogacania uranu w Fordow.

Tymczasem "New York Times" napisał, powołując się na przedstawiciela MSZ w Teheranie, który poprosił o anonimowość, że Iran mógłby zaakceptować amerykańską propozycję spotkania w najbliższym czasie.

Sondaż: Amerykanie przeciwni interwencji w Iranie

Około 60 proc. Amerykanów jest przeciwnych wojskowej interwencji USA w Iranie - wynika z najnowszego sondażu Economist/YouGov. Takie rozwiązanie popiera jedynie 16 proc. respondentów. Badanie przeprowadzano od 13 czerwca (czyli pierwszego dnia wojny izraelsko-irańskiej) do poniedziałku 16 czerwca.

Bezpośredniej interwencji wojskowej USA w Iranie sprzeciwiają się zwolennicy każdej opcji politycznej. Takiego zdania jest 65 proc. Demokratów oraz 53 proc. Republikanów.

Z kolei 56 proc. ankietowanych opowiedziało się za rozmowami na temat irańskiego programu nuklearnego z władzami w Teheranie. Tylko 18 proc. jest przeciwnych takim negocjacjom.

Mimo tego 61 proc. Amerykanów uznaje irański program nuklearny za zagrożenie dla USA. Dokładnie połowa pytanych uważa Iran za wroga swojego kraju. Co czwarty określa to państwo mianem "nieprzyjaznego", a jedynie 5 proc. uznaje Teheran za przyjazny lub za sojusznika.

