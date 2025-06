Do zdarzenia doszło w rejonie Krzywej Turni w Górach Sokolich. Ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR zostali zadysponowani do wypadku wspinaczkowego.

Karkonosze. Groźny wypadek podczas wspinaczki

"W trakcie wspinaczki jeden z uczestników spadł z wysokości około 4 metrów. W wyniku upadku jedna z kończyn nabiła się na ciało obce, a poszkodowany doznał także innych obrażeń. Do działań natychmiast ruszyły zespoły z Trzcińska oraz Jeleniej Góry, gdzie dyżur pełnili ratownicy medyczni" - czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Na miejsce dotarły odpowiednie służby. Po zbadaniu poszkodowanego i udzieleniu mu pierwszej pomocy, przetransportowano go na Przełęcz Karpnicką. Następnie przejęła go załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która przetransportowała go do szpitala.

Ratownicy z GOPR-u podziękowali za reakcje wszystkim obecnym na miejscu.

"Dziękujemy wspinaczom obecnym na miejscu zdarzenia za szybką reakcję i wsparcie w działaniach. Dziękujemy także wszystkim służbom za sprawne i skoordynowane działania" - czytamy we wpisie.

