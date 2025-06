Pożar bloku w Rzeszowie. Nie żyje 14-latka

Nie żyje 14-latka, która została poszkodowana w wyniku pożaru bloku mieszkalnego w Rzeszowie. Informację potwierdziła polsatnews.pl rzecznik rzeszowskiej policji Magdalena Żuk. Do pożaru budynku doszło w środę w godzinach nocnych. Osiem osób - w tym troje dzieci - trafiło do szpitala. Ewakuowano łącznie ok. 250 osób.