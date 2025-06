Niemiecki europoseł ostrzega Polskę. Koerner: Odblokowanie środków unijnych było błędem

- Okazuje się, że Komisja Europejska popełniła błąd, uwalniając środki unijne dla Polski po wyborze Donalda Tuska na polskiego premiera - twierdzi niemiecki europoseł Moritz Koerner. W rozmowie z "Deutsche Welle" polityk przyznał, że po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta najprawdopodobniej dojdzie do blokady kolejnych przelewów.

Niedługo po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, Moritz Koerner ostrzegał na platformie X, że polityk będzie blokował reformy przywracające praworządność w Polsce. W związku z tym, Unia Europejska będzie musiała ponownie zamrozić europejskie fundusze.

W rozmowie z "Deutsche Welle" przedstawiciel liberalnej frakcji Renew powtórzył swoje stanowisko podkreślając jednocześnie, że decyzja o odblokowaniu środków należy traktować jako błąd.

- Okazuje się, że Komisja Europejska popełniła błąd, uwalniając środki unijne dla Polski po wyborze Donalda Tuska na polskiego premiera - mówił.

Karol Nawrocki zwycięzcą wyborów prezydenckich. Europoseł Moritz o blokadzie unijnych środków

Wyjaśniając swoje stanowisko, niemiecki europoseł stwierdził, że swoje prognozy tworzy na podstawie wypowiedzi przyszłego prezydenta Polski, które "sugerują, iż zamierza on zablokować reformy, które są niezbędne do uzyskania dostępu do funduszy unijnych".

- Jeśli tak się stanie lub jeśli polski rząd nie podejmie nawet próby uchwalenia tych reform, Komisja Europejska będzie musiała zamrozić środki dla Polski zgodnie z prawem UE - stwierdził, dodając, że twierdzenia niektórych polskich polityków, że Niemiec nie powinien "udzielać rad dotyczących państwa prawa, tylko płacić reparacje, jest po prostu prymitywne".

- Tymi samymi argumentami można byłoby się domagać, abym nie mówił o redukcji biurokracji, konkurencyjności lub innych kwestii europejskich, dopóki nie zapłacę reparacji - skwitował.