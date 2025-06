Zimą kraj ten przyciąga zorzą polarną, reniferami i świąteczną atmosferą w wiosce Świętego Mikołaja. Natomiast w sezonie letnim oferuje zupełnie inne doświadczenia - ponad 180 tysięcy jezior, liczne wyspy, szerokie plaże i rezerwaty przyrody. Do tego tradycyjne sauny, trasy rowerowe, spływy kajakowe, a także długie dni polarne, które sprzyjają wypoczynkowi z dala od zgiełku.

Laponia i Helsinki

Na północy Finlandii, w Laponii, można przeżyć prawdziwą zimową magię. Zorza polarna rozświetla niebo nad głowami turystów, a w wiosce Świętego Mikołaja w Rovaniemi czekają renifery.

To kierunek, który z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród Polaków. Potwierdzeniem jest uruchomienie przez LOT bezpośrednich lotów do Rovaniemi od 27 listopada. Dla osób szukających śnieżnych wrażeń, fińska zima oferuje atmosferę nieporównywalną z tą panującą w zatłoczonych kurortach.

Europejska enklawa spokoju. Dlaczego warto odwiedzić Finlandię latem?

Z kolei Helsinki oraz Turku oferują zupełnie inne wrażenia. To idealne miasta na kilkudniowe wyjazdy, które łączą zwiedzanie z odkrywaniem miejskiego uroku w nadmorskim krajobrazie oraz wśród zadbanej zieleni.

Obie lokalizacje sprawdzają się jako baza wypadowa do pobliskich wysp, latarni morskich i parków narodowych. Dzięki dogodnym połączeniom lotniczym pozostają łatwo dostępne również poza głównym sezonem turystycznym.

Do Finlandii na wakacje. Archipelag i bliskość przyrody

Fiński archipelag to największy tego typu obszar w Europie. Około 6500 wysp rozsianych między Finlandią a Szwecją pozwalają znaleźć miejsce tylko dla siebie. Oczywiście bez turystycznego zgiełku. Idealnie nadaje się dla miłośników kajaków, żeglarstwa czy wypoczynku w odosobnionych domkach rybackich.

Tutejsza przyroda zachwyca różnorodnością. Jeziora, lasy iglaste i torfowiska tworzą wyjątkowy krajobraz, który sprzyja wyciszeniu i odpoczynkowi. To propozycja dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż hotelowy leżak.

Dostępność i wygoda

Tym, co wyróżnia Finlandię, jest brak masowej turystyki. Zarówno północne tereny, jak i wyspy pozostają w dużej mierze wolne od komercjalizacji. Można tu spotkać lokalne społeczności, poznać ich zwyczaje i spróbować regionalnej kuchni - wszystko w spokojnych warunkach.

Choć to mniej oczywisty wybór niż popularne kierunki południowej Europy, Finlandia staje się coraz bardziej dostępna. Połączenia oferują m.in. Wizz Air i Ryanair do Helsinek i Tursku, a LOT uruchomił loty do Laponii. To sprawia, że ten nietypowy zakątek staje się ciekawą alternatywą, porównywalną cenowo do popularnych, plażowych kierunków wakacyjnych.

