Ryczałt energetyczny wypłacany jest z budżetu państwa jako dodatek do emerytury lub renty osób uprawnionych. Nie przyznaje się go automatycznie, konieczne jest złożenie wniosku ZUS-ERK z odpowiednimi dokumentami, takimi jak m.in. decyzja Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych czy zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Wypłacana kwota (312,71 zł od 1 marca 2025 r.) jest wolna od podatku.

Kto może liczyć na ryczałt energetyczny?

Świadczenie przysługuje seniorom, którzy:

posiadają status kombatanta albo innej osoby uprawnionej (ofiary represji),

albo innej osoby uprawnionej (ofiary represji), odbywały przymusową zastępczą służbę wojskową w kopalniach, kamieniołomach, zakładach rud uranowych lub batalionach budowlanych,

w kopalniach, kamieniołomach, zakładach rud uranowych lub batalionach budowlanych, są wdową lub wdowcem po powyższych osobach i pobierają po nich emeryturę albo rentę.

Wiek sam w sobie nie daje prawa do świadczenia, jeśli nie spełnia się jednego z powyższych kryteriów.

Dodatkowo, zgodnie z informacjami opublikowanymi przez ZUS - jeśli pobierane jest więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Kilkaset złotych miesięcznie. Jak wpływa na rachunki?

Świadczenie ma charakter dodatku pieniężnego i wypłacane jest bezpośrednio razem z emeryturą lub rentą. W przypadku niskiego zużycia energii może ono pokryć pełny koszt rachunku.



Przykład: jeśli zużycie energii wyniesie 420 zł, to osoba uprawniona, dzięki ryczałtowi, dopłaca różnicę. Jeśli opłaty są niższe niż kwota dodatku, reszta nie przepada i może zostać wykorzystana.

Po śmierci osoby uprawnionej do ryczałtu energetycznego możliwe jest "dziedziczenie" świadczenia (nie w kontekście prawa cywilnego). Dotyczy to wdowy lub wdowca spełniających ustawowe kryteria. Chodzi o sytuacje, w których zmarły był kombatantem, ofiarą represji wojennych lub okresu powojennego, bądź żołnierzem przymusowo zatrudnianym.

Aby uzyskać takie prawo, małżonek osoby zmarłej musi wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia. Należy również dostarczyć odpowiednie dokumenty, przede wszystkim:

akt zgonu

potwierdzenie pokrewieństwa (np. odpis aktu małżeństwa)

zaświadczenia potwierdzające, że zmarły spełniał warunki do otrzymywania dodatku.

Dlaczego powstało to świadczenie?

Ryczałt energetyczny to reakcja rządu na rosnące ceny prądu oraz inflację, która dotkliwie odbiła się na sytuacji finansowej emerytów. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego uprawnionych seniorów oraz zapewnienie ciągłości dostaw mediów w gospodarstwach domowych.

