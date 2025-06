Te ćwiczenia będą preludium do uderzenia na kraje bałtyckie - tak gen. Leon Komornicki w "Punkcie Widzenia Jankowskiego" skomentował zapowiedź wielkich manewrów wojsk rosyjsko-białoruskich "Zapad-2025", które odbędą się we wrześniu. Udział w nich weźmie nawet 100 tys. żołnierzy.

We wrześniu zorganizowane zostaną ćwiczenia "Zapad-2025", które organizowane będą wspólnie przez Białoruś i Federacją Rosyjską. Zdaniem ekspertów może być w nie zaangażowane nawet 100 tysięcy mundurowych.

ZOBACZ: Rosja uderzyła w kierunku ważnego miasta. "Musimy natychmiast zareagować

Gość Grzegorza Jankowskiego, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, Leon Komornicki stwierdził, że będą to "rutynowe" ćwiczenia, które jednak odbędą się po raz pierwszy od inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Manewry "Zapad-2025". Gen. Komornicki o ataku na kraje bałtyckie

Generał stwierdził, że sam fakt przeprowadzenia takich ćwiczeń nie jest powodem do niepokoju, ale ich organizacja wskazuje na to, że Rosja jest ciągle zainteresowana atakiem na kraje bałtyckie lub utworzeniem drogi lądowej z Białorusi do Obwodu Królewieckiego.

- Poprzednie ćwiczenia "Zapad" były podporządkowane agresji na Ukrainę. W moim i wielu ekspertów przekonaniu tegoroczne ćwiczenia będą preludium lub przygotowaniem scenariusza na agresję na kraje bałtyckie. A konkretnie odcięcia ich od NATO przez zajęcie tzw. przesmyku suwalskiego - wyjaśnił oficer.



WIDEO: Gen. Leon Komornicki o ćwiczeniach "Zapad-2025". Wskazał na zagrożenie dla krajów bałtyckich

Gen. Komornicki uważa, że do ataku doszłoby w korzystnych dla Rosji warunkach politycznych. Wspomniał, że taką okazją byłby rozdźwięk wewnętrzny w NATO.

ZOBACZ: Kraj NATO przyjął raport o obronie. Ważna rola Polski

Ćwiczenia na Białorusi. Zmobilizowano rezerwistów

Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało o rozpoczęciu mobilizacyjnych ćwiczeń wojskowych, które organizowane są na terenie obwodu brzeskiego, graniczącego bezpośrednio z województwem lubelskim. W manewrach udział wezmą także jednostki wojsk specjalnych.

W ćwiczenia zaangażowane zostaną także jednostki wojsk specjalnych. Zdaniem analityków jest to wyraźny sygnał, że w trakcie manewrów opracowywane będą scenariusze prowadzenia działań asymetrycznych na terenach przygranicznych.

Jak podkreślało białoruskie Ministerstwo Obrony zwiększona aktywność to realizacja szerokiego schematu budowy rezerw operacyjnych. W ciągu ostatnich dwóch lat białoruskie władze zorganizowały kilkanaście różnego typu manewrów, w których aktywny udział biorą rezerwiści.

ZOBACZ: Białoruś wzywa rezerwistów. Działania przy granicy z Polską

Z analiz serwisu Defence Blog wynika, że średnio brało w nich udział od 1,5 do 5 tysięcy żołnierzy.