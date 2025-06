Koniec Trzeciej Drogi. Kosiniak-Kamysz: Nikt nie musiał podejmować decyzji

- Umówiliśmy się na cztery wybory i to jest za nami. Dobiegł finał - poinformował w środę Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do przyszłości koalicji z Polską 2050. W Radiu ZET prezes PSL przekonywał, że "nikt nie musiał podejmować żadnej decyzji" o rozpadzie sojuszu, bo ten z założenia miał zrealizować tylko konkretne zadania. - PSL przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach - dodał.

- Trzecia Droga wygrała wybory w 2023 r. Gdyby nie nasz sojusz, nie odsunęlibyśmy PiS-u od władzy. To jest projekt udany - zakomunikował w Radiu ZET wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak jednak potwierdził, Trzecia Droga to projekt, który właśnie dobiegł końca. Tym samym prawdą okazały się być medialne doniesienia i informacje polityków Polski 2050, że sojusz nie przetrwa do kolejnych wyborów.

PSL rozstaje się z Polską 2050. Kosiniak-Kamysz: Miało być trochę inaczej

Pytany o kulisy podjęcia tak radykalnej decyzji Kosiniak-Kamysz przyznał, że rozmowy na temat wspólnej przyszłości z Polską 2050 trwały od dawna, ale finał miał wyglądać nieco inaczej.

- Wczoraj na Radzie Naczelnej podsumowaliśmy serię wyborów, na które się umówiliśmy, bo Trzecia Droga była projektem wyborczym. Przecież my od początku mamy osobne kluby w parlamencie. To nie jest jeden organizm partyjny, tylko dwa różne ugrupowania. (…) Miało być trochę inaczej, powiem szczerze. My mieliśmy wczoraj dyskusję, 28 czerwca mają dyskusję na Radzie Krajowej Polski 2050. Po tym mieliśmy wyjść wspólnie i powiedzieć, że ten etap jest zamknięty - przekazał.

Już we wtorek politycy Polski 2050, w tym jej lider Szymon Hołownia, zamieścili w mediach społecznościowych wpisy, z których jasno wynikało, że Trzecia Droga rozpadła się.

"Decyzję Rady Naczelnej naszego koalicjanta PSL o faktycznym zakończeniu projektu Trzeciej Drogi, przyjmujemy ze zrozumieniem i wdzięcznością. Zrozumieniem, bo umawialiśmy się na serię czterech wyborów. Wdzięcznością, bo obustronnie dotrzymaliśmy wzajemnych zobowiązań, a lojalność i zaufanie to w polityce fundamentalna rzecz" - pisał marszałek Sejmu.

Później jednak rzecznik PSL Miłosz Motyka przekazywał PAP, że formalna uchwała w tej sprawie nie została podjęta.

- Trudno, jak jest 100 osób na sali, czy 150, pewnie utrzymać wszystko w takiej sterylności zupełnej. Tu nikt nie musi podejmować żadnej decyzji, bo to był projekt na wybory, to były koalicje związane ze startem wspólnym w wyborach. Umówiliśmy się na cztery wybory i to jest za nami. Dobiegł finał, będziemy współpracować w Sejmie, ja mam o Szymonie Hołowni jak najlepsze zdanie. Bardzo go lubię, bardzo cenię, zawsze będę z nim współpracował, jeżeli to będzie tylko możliwe. Będziemy w jednej koalicji rządowej, w jednym parlamencie - mówił w środę o przeciekach prezes PSL.

Wybory parlamentarne 2027. PSL wystartuje samodzielnie

Pytany o dalsze plany PSL, Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że partia "przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach", które zgodnie z kalendarzem mają odbyć się jesienią 2027 r.

- Jesteśmy zdeterminowani po wielu latach, kiedy było nam bardzo trudno. Mamy swój potencjał, swoją siłę, swoje wartości, których bronimy, swoje programy, choćby Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia, większy projekt niż CPK, który już jest realizowany. To będzie myślę wielkie dokonanie. Modernizacja armii, choćby Apache, transformacja, bezpieczeństwo - wyliczał.

Prezes PSL zaznaczył przy tym, że jego ugrupowanie jest jedyną formacją od 35 lat demokracji, która "ma swoje stabilne miejsce na scenie politycznej". Swojemu byłemu już koalicjantowi życzył natomiast powodzenia w pierwszym doświadczeniu samodzielnej walki o miejsca w parlamencie.