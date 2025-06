Donald Trump odbył we wtorek telefoniczną rozmowę z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu - podaje Axios. Miało do niej dojść po ponad godzinnym spotkaniu prezydenta USA z Radą Bezpieczeństwa Narodowego. Treść rozmowy nie jest znana, ale media przekazują nieoficjalnie, że USA poważnie rozważają przyłączenie się do ataków na Iran. W nocy doszło do kolejnej wymiany ognia na Bliskim Wschodzie.