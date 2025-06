KE pozwała Polskę. "Bariery w dostępie do wymiaru sprawiedliwości"

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ws. barier w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w kwestii jakości powietrza. To jednak nie wszystko. KE skierowała również skargę do TSUE na Polskę w związku z niewdrożeniem zapisów dyrektywy o wodzie pitnej.