Jak wynika z długoterminowej prognozy pogody dla Polsat News, do Polski nadciągają fale upałów. Gorąco zacznie się robić już w nadchodzący długi weekend. W czwartek synoptycy przewidują maksymalnie 23 stopnie, a w piątek 27.

Dalej temperatura będzie już tylko rosnąć - w sobotę słupki rtęci pokażą maksymalnie 26 stopnie, a w niedzielę 29.

Prognoza pogody. Na początku lipca do Polski zawitają tropikalne upały

Jeszcze cieplej zrobi się za to na początku przyszłego tygodnia. Zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek możemy spodziewać się nawet 31 stopni. Później żar nieco odpuści - najcieplej będzie w piątek 27 czerwca, gdy termometry wskażą nawet 27 stopni.

Weekend 28-29 czerwca będzie kolejnym, który upłynie pod znakiem wysokich temperatur. Na sobotę synoptycy prognozują do 31 stopni, w niedzielę do 34, a w poniedziałek słupki rtęci sięgną 36 stopni.

Prawdziwe upały zaatakują jednak z początkiem przyszłego miesiąca. We wtorek 1 lipca termometry wskażą nawet 37 stopni. Taka temperatura ma się utrzymywać do co najmniej czwartku 3 lipca.

Przypomnijmy, że przed pierwszą falą upałów, która przyjdzie już w najbliższy weekend, ostrzegał wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Instytut przekazał, że w zachodniej części Polski temperatura w niedzielę osiągnie do 32 st. C, a prognozowanym burzom będą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 35 mm i porywy wiatru do 75 km/h.

"Niedziela z letnią aurą. Na zachodzie upał do 32 st. Celsjusza i duchota. Po południu możliwe burze z gradem, lokalnie do 35 mm deszczu i porywy wiatru do 80 km/h. Wschód chłodniej (21–24 st. Celsjusza), rano miejscami poniżej 10 st. Celsjusza" - powiadomił IMGW.

Nawałnice mogą wystąpić w woj. lubuskim i w części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Na zagrożonych terenach możliwy będzie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc. Alerty obowiązują do końca dnia.