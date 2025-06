Złożyłam wniosek formalny o wyłączenie sędziego, który został wyznaczony do rozpatrzenia sprawy Łukasza Ż. (...) istnieje wątpliwość co do jego bezstronności - powiedziała dziennikarzom Polsat News adwokat Izabela Ławińska. We wtorek ruszył proces mężczyzny, który w 2024 roku spowodował śmiertelny wypadek na Trasie Łazienkowskiej.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia ruszył proces ws. głośnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej.

Ruszył proces Łukasza Ż. Częściowo przyznał się do winy

Oprócz Łukasz Ż. na ławie oskarżonych zasiadły osoby, które miały mu pomóc w ucieczce z miejsca wypadku i zacieraniu śladów.

Ż. przyznał się do spowodowania wypadku i przekroczenia prędkości. Nie przyznał się do ucieczki z miejsca wypadku i spożywania alkoholu przed wejściem do auta. Mówił, że po zderzeniu obu aut "był w szoku".

Biegli ocenili, iż mężczyzna podczas jazdy korzystał z telefonu komórkowego oraz był pod wpływem alkoholu. Grozi mu nawet do 30 lat więzienia.

Adwokat Łukasza Ż. chciała wyłączenia sędziego

Proces rozpoczął się z lekkim opóźnieniem. Obrońca Łukasza Ż. przekazała mediom, że zażądała zmiany sędziego.

- Złożyłam wniosek formalny o wyłączenie sędziego, który został wyznaczony do rozpatrzenia niniejszej sprawy. W mojej ocenie istnieje uzasadniona wątpliwość, co do jego bezstronności, która wynika z postanowienia dot. mojego klienta - powiedziała dziennikarzom Polsat News mec. Izabela Ławińska. Dodała, że w jej opinii sędzia ma "negatywny stosunek do jej klienta".

- Jest (mój klient red.) cały czas izolowany w warunkach aresztu szczególnego i prosił sad o wsparcie w tej materii - dodała.



Sprawa Łukasza Ż. Sprawca wypadku uciekł za granicę

Do tragicznego wypadku doszło 15 września 2024 roku przy ul. Aleja Armii Ludowej w Warszawie. Uczestniczył w nim Volkswagen Arteon, którym kierował Łukasz Ż. i Ford Focus, którym jechała czteroosobowa rodzina. W Volkswagenie oprócz Łukasza Ż. byli Paulina K., Sara S., Adam K.

Łuksza Ż. znacząco przekroczył prędkość (miał jechać ponad 200 kilometrów na godzinę) i uderzył w jadącego z przodu Forda, który trafił w barierki. W wyniku zderzenia zginął 37-letni pasażer Forda. Do szpitala trafiły trzy osoby, z tego: kierująca samochodem żona zmarłego i ich dzieci w wieku czterech i ośmiu lat. Do szpitala trafiła także dziewczyna sprawcy - Paulina K. Kierujący miał przed wypadkiem spożywać alkohol.

Jak ustalono w trakcie śledztwa bezpośrednio po wypadku na miejsce zdarzenia dojechał kierowany przez Kacpra K. pojazd marki Cupra Formentor. Pasażerowie - Damian J. i Mikołaj N. wysiedli z pojazdu i pieszo skierowali się w stronę Volkswagena Arteona.

Natomiast Kacper K. nie wysiadł z samochodu i pomimo posiadania przy sobie telefonu komórkowego nie wezwał służb ratunkowych na miejsce wypadku, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia - podkreśla prokuratura.

Znajomi Łukasza Ż. nawoływali go do ucieczki, a sami udawali, że nie mają nic wspólnego z wypadkiem. Ponadto próbowali przekonać świadków, a później policję, że to Paulina K. kierowała autem. Aby upewnić się, że ranna kobieta nic nie powie, utrudniali udzielenie jej jakiejkolwiek pomocy.

Łukasz Ż. uciekł w tym czasie do Niemiec, w czym pomagali mu liczni znajomi. Oskarżonego zatrzymano w Lubece na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.