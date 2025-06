Zasady zmieniają rozporządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Od lipca zwiększy się również liczba pacjentów, którzy mogą otrzymać skierowanie do sanatorium, m.in. będą to osoby po udarach, z urazami czaszkowo-mózgowymi oraz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi.

Głównym celem zmian jest lepsze dostosowanie leczenia uzdrowiskowego do realnych potrzeb pacjentów, a także zwiększenie dostępności terapii w całym kraju, zwłaszcza na terenach wiejskich.

Mniej biurokracji i szerszy katalog lekarzy

Od 1 lipca 2025 r. NFZ wprowadza nową wersję formularza skierowania, który znosi obowiązek wpisywania szeregu szczegółów, takich jak waga, ciśnienie, puls czy podstawowe wyniki laboratoryjne. Oczywiście, jeśli mieszczą się w normie. Lekarz po prostu wpisze "brak odchyleń". To znacznie skróci czas potrzebny na wystawienie dokumentu (z około 12 do 4 minut) oraz ograniczy liczbę odrzuceń z powodu błędów formalnych.

Katalog lekarzy uprawnionych do zatwierdzenia skierowań rozszerzono o internistów, lekarzy rodzinnych (POZ), ortopedów i reumatologów, pod warunkiem ukończenia kursu z podstaw balneologii i medycyny fizykalnej. Dotychczas prawo to przysługiwało wyłącznie specjalistom balneologii (leczenia i rehabilitacji za pomocą wód podziemnych i borowin) lub rehabilitacji medycznej zatrudnionym w oddziałach NFZ.

Pexels Rewolucja w sanatoriach już od 1 lipca

Kursy są zaplanowane na jesień 2025 r., a lekarze z nowych grup mają uzyskać odpowiednie uprawnienia od początku 2026 r.

Nowe grupy pacjentów. Szybszy powrót do zdrowia

Jak podaje NFZ, najnowsze rozporządzenie przewiduje także rozszerzenia katalogu wskazań do leczenia uzdrowiskowego o pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi.

Od 1 lipca skorzystają z niego nie tylko osoby z udarami czy urazami czaszkowymi, ale też dzieci (już od 3. roku życia) z chorobami neurologicznymi, takimi jak porażenie mózgowe czy schorzenia z grupy ICD-10 G80-G83. Zniesienie wymogu, by były to choroby główne, zwiększa dostęp do odpowiedniego leczenia i skraca czas oczekiwania na rehabilitację.

NFZ skraca odstęp między turnusami

Dodatkowo zmniejszono wymagany odstęp czasowy pomiędzy turnusami rehabilitacyjnymi - z 12 do 6 miesięcy. Oznacza to możliwość szybszego skierowania do sanatorium i wcześniejszego powrotu do sprawności. Istotną nowością jest także lepsze dopasowanie terapii uzdrowiskowej do konkretnych potrzeb pacjentów neurologicznych, m.in. poprzez indywidualne plany leczenia, obejmujące rehabilitację ruchową, wsparcie psychologiczne oraz terapię mowy.

Według NFZ zmiany te dotyczą nawet 30 tys. nowych pacjentów rocznie, którzy wcześniej nie mieli realnej szansy na leczenie sanatoryjne z refundacją. Placówki uzdrowiskowe przygotowują się już do przyjęcia nowych grup chorych poprzez szkolenie personelu i dostosowanie bazy zabiegowej.

red. / polsatnews.pl