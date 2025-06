Lot uruchamia nowe połączenie. To popularny wakacyjny kierunek

Od wtorku PLL LOT uruchomił bezpośrednie rejsy na trasie Warszawa-Saloniki - poinformował narodowy przewoźnik. Kursy będą odbywać się codziennie w sezonie letnim i cztery razy w tygodniu zimą. "Nowe bezpośrednie połączenie z Warszawy do Salonik to realna szansa na wzmocnienie przepływu turystów i inwestycji" - wskazał dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT Robert Ludera.

Port lotniczy Saloniki-Macedonia to drugie co do wielkości lotnisko w Grecji pod względem obsługiwanych pasażerów. Położone jest około 13 km na południowy wschód od centrum miasta, w pobliżu miejscowości Thermi. Z tego portu lotniczego oferowane są połączenia m.in. do Berlina, Londynu, Mediolanu czy Paryża, a także np. na greckie wyspy.

Nowe połączenie LOTu. Pasażerowie polecą do Salonik

Jak przekazał w informacji prasowej LOT w sezonie letnim pasażerowie będą mogli codziennie polecieć z Lotniska Chopina do Salonik, a zimą - będzie to cztery razy w tygodniu (w poniedziałki, czwartki, środy i niedziele).

"Nowe bezpośrednie połączenie z Warszawy do Salonik to realna szansa na wzmocnienie przepływu turystów i inwestycji, a także na stworzenie nowych płaszczyzn współpracy między Grecją a Polską" - wskazał, cytowany w informacji prasowej, dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT Robert Ludera.

Kolejne greckie miasto. LOT rozwija siatkę połączeń

Spółka podkreśliła, że Saloniki to drugie co do wielkości miasto Grecji z bogatą, 2300-letnią historią. Dawna metropolia Bizancjum, przez wieki była domem dla Greków, Żydów sefardyjskich, Ormian, Turków i Słowian - kultury te pozostawiły ślad w tkance miasta m.in. zwiedzając bizantyjskie kościoły wpisane na listę UNESCO, rzymskie fora, osmańskie łaźnie i dawne synagogi. Nabrzeżna promenada ma ponad 5 km długości z ikoną miasta, czyli Białą Wieżą.

Do Salonik z Warszawy bezpośrednio można polecieć irlandzkim Ryanairem z Lotniska w Modlinie.

