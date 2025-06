Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów, Lewandowskiego poparło 82 proc. kibiców polskiej reprezentacji. Badania przeprowadzili eksperci od badań mediów społecznościowych, analizując komentarze pod postami Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) na platformie X, Facebooku oraz Instagramie po ogłoszeniu 8 czerwca decyzji Probierza o odebraniu 36-letniemu napastnikowi opaski kapitana.

Jedynie 18 proc. fanów było zdania, że były już selekcjoner podjął dobrą decyzję dla reprezentacji.

Konflikt w polskiej kadrze. Kibice wściekli po decyzji Probierza

"W zebranych komentarzach dominuje złość - z jednej strony na selekcjonera i PZPN, a z drugiej strony na Roberta Lewandowskiego. Łącznie negatywny wydźwięk ma ok. 3/4 wpisów. Wśród komentarzy internautów, którym nie spodobało się postanowienie selekcjonera, pojawiają się opinie o braku szacunku dla Lewandowskiego po tylu latach" - informuje IMM w komunikacie prasowym.

W ciągu pierwszego dnia od ogłoszenia decyzji Probierza wygenerowała ona blisko 95 tys. publikacji, osiągając zasięg 530 mln potencjalnych kontaktów z przekazem. IMM szacuje wartość ekspozycji medialnej na blisko 100 mln zł.

Internet wrze. Rezygnacja Lewandowskiego symptomem głębszych problemów?

"To poziom porównywalny z medialnością wyborów prezydenckich, a mówimy przecież o decyzji jednego człowieka. Pozostaje kluczowe pytanie: czy decyzja Lewandowskiego była impulsem, czy strategią? Jeśli okaże się, że jego rezygnacja to nie tylko osobista reakcja, ale próba zwrócenia uwagi na głębsze problemy w zarządzaniu reprezentacją - może przejść do historii jako akt odwagi i odpowiedzialności" - ocenił wiceprezes IMM Sebastian Bykowski.

W wyniku konfliktu z Lewandowskim, który ogłosił, że nie będzie grał w reprezentacji dopóki jej trenerem będzie Probierz, a także porażki 10 czerwca w Helsinkach z Finlandią 1:2 w meczu eliminacji mistrzostw świata, selekcjoner za pośrednictwem PZPN poinformował 12 czerwca o swojej rezygnacji.

Jak tłumaczył 52-letni trener, doszedł do wniosku, że to najlepsza decyzja dla przyszłości drużyny narodowej, którą prowadził od 20 września 2023 roku.

