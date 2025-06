Na początku tygodnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło organizację ewakuacji polskich obywateli z Izraela, w związku z toczącymi się tam od piątku intensywnymi działaniami wojennymi. Wiceszefowa resortu Henryka Mościcka-Dendys poinformowała we wtorek, że do dyspozycji ewakuowanych będą dwa samoloty.

Choć jeszcze w piątek wiceminister przekonywała, że resort jest przygotowany do podjęcia odpowiednich działań, według relacji jednego z Polaków przebywających w Izraelu, nie jest to tak oczywiste. - Kontakt praktycznie nie istnieje, nie istnieje żadna oficjalna droga informowania obywateli, mailowa, system Odyseusz, telefony ambasady również są nieaktywne. Grupa szczęśliwców dowiedziała się wczoraj o ewakuacji autokarami do Egiptu - skarżył się na antenie Polsat News Kacper Ponichtera, któremu ostatecznie udało się skorzystać z możliwości stworzonych przez polski rząd.

Jarosław Kaczyński grzmi na rząd w kwestii ewakuacji z Izraela. "Cierpliwość się kończy"

Na działanie polskich władz pomstuje w swoim nowym wpisie w mediach społecznościowych również Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zaapelował do rządu, by "wziął się do pracy". "Cierpliwość polskich obywateli, czekających na ewakuację z Izraela, także się kończy..." - czytamy.

Polityk odniósł się również do kwestii związanych z sytuacją w kraju. Nawiązał do wypowiedzi przedstawicieli obozu rządzącego dotyczących konieczności ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich. "Demokracja to szacunek dla werdyktu wyborców. Donald Tusk nie umie przegrywać z godnością. Politycy PO doskonale wiedzą, że wygrał Karol Nawrocki, a mimo to próbują niszczyć fundamenty państwa, kwestionując wynik wyborów" - napisał.

ZOBACZ: Polak oburzony organizacją ewakuacji z Izraela. "Ktoś tu kłamie"

"Nikt nam jednak nie odbierze tego zwycięstwa" - zapewnił Kaczyński, dodając że rząd nie wyciągnął lekcji z przegranych wyborów prezydenckich, a jego działania ocenił jako "chaos i kompromitację".

Prezes PiS skomentował też ustawienie przed Bundestagiem budzącego mieszane opinie "Kamienia Pamięci" poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej. "Nawet tysiąc kamieni w centrum Berlina nie zrekompensuje naszych strat wojennych" - ocenił Jarosław Kaczyński.