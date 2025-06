W ubiegły weekend operatorzy dronów w północnej Polsce donosili o masowych awariach bezzałogowców. Spowodowane one były zakłóceniami sieci GPS.

Utrata sygnału GPS. Apel do użytkowników dronów

Z doniesień medialnych wynika, że drony w północnej Polsce spadały na zaparkowane samochody lub leciały przed siebie, a ich właściciele utracili nad nimi kontrolę.

Do tych sygnałów odniosła się Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W komunikacie na Facebooku potwierdza, że na północy Polski dochodzi do zakłócania sygnału GNSS (Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej, który obejmuje GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou).

"Bardzo prosimy wszystkich pilotów bezzałogowych statków powietrznych o sprawdzanie sytuacji dotyczącej sygnału #GNSS każdorazowo przed rozpoczęciem lotu" - pisze agencja

"Sąd dwa rodzaje problemów z sygnałem GPS"

Awarie dronów w północnej Polsce skomentował zawodowy fotograf i operator drona Dariusz Kula.

- Kilkanaście dornów poleciało gdziekolwiek (...) wiele urządzeń zostało straconych - powiedział w rozmowie z Polsat News.

Wyjaśnił, że najczęściej spotyka się dwa problemy z zakłóceniami sygnału GPS w bezzałogowcach.

- Mamy dwa rodzaje problemow z GPS. Jest jamming i spoofing. Jamming to jest sianie zakłócenia totalne. Dron po prostu nie wie, co się dzieje, ale zgłasza problem i informuje o tym. Natomiast spoofing to jest problem bardziej elitarny. Dotyczy tego, że ktoś udaje sygnał GPS i dron myśli, że jest w danym miejscu chociaż w rzeczywistości jego położenie jest inne - wyjaśnił.

"To wpływa na bezpieczeństwo". Szef MSWiA o zakłóceniach

Sprawę zakłóceń sygnału GPS w północnej Polsce skomentował w programie "Graffiti" w Polsat News szef MSWiA Tomasz Siemoniak, który zapewnił, że polskie służby podchodzą do tej kwestii z dużą uwagą. Zwłaszcza, że zakłócenia spowodowały m.in. awaryjne lądowanie samolotu, który zmierzał do Bydgoszczy.

- To wpływa na bezpieczeństwo, to wpływa na działania różnych naszych wojskowych instalacji i wojskowych jednostek - przekonywał.

- Ponieważ dzieje się to na niedużej przestrzeni - mówię tu o południowym Bałtyku - wpływa to też na innych, więc to jest absolutnie niedopuszczalne. Natomiast patrząc na wojnę rosyjsko-ukraińską, czy patrząc na wojnę izraelsko-irańską, to sygnał GPS, namierzenie, nawigacja, stają się krytycznymi elementami tych konfliktów i oczywiście my musimy wyciągać z tego wnioski i zapewnić bezpieczeństwo naszym systemom - wskazał Tomasz Siemoniak.

Pytany o to, czy można przyjąć, że za działania odpowiada Rosja, szef MSWiA odpowiedział twierdząco. - Nie ma co do tego wątpliwości, że Rosja w tym macza palce - powiedział.