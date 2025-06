Stacja CBS News podała, że 57-letni mężczyzna został aresztowany w pobliżu swojego domu w Green Isle w hrabstwie Sibley.

"Po nieustępliwej i zdeterminowanej akcji policji zabójca jest teraz w areszcie. Dzięki zaangażowaniu wielu agencji współpracujących ze sobą oraz wsparciu społeczności sprawiedliwość jest o krok bliżej" - napisało biuro szeryfa hrabstwa Ramsey.

Obława na Boeltera trwała ponad 24 godziny.

"Jestem wdzięczna, że ten koszmar dobiegł końca, a podejrzany morderca został schwytany żywy, dzięki czemu można go oskarżyć, postawić przed sądem i ukarać za horror, jaki wyrządził naszemu stanowi" - oświadczyła przewodnicząca Izby Reprezentantów stanu Minnesota Lisa Demuth.

USA. Ataki na polityków w Minneapolis. Sprawca miał "listę celów"

Do ataków w domach polityków na przedmieściach Minneapolis doszło w nocy z piątku na sobotę. Sprawca najpierw postrzelił kilkakrotnie senatora Johna Hoffmana i jego żonę, a następnie udał się do domu Hortman, zabijając ją i jej męża. Na miejscu doszło też do wymiany ognia z policją, lecz mordercy udało się uciec.

ZOBACZ: Strzelanina na proteście w USA. Ludzie uciekali w popłochu

Według władz stanu, sprawca był ubrany w mundur policyjny i miał manifest polityczny oraz listę celów do ataku, na której byli politycy demokratów. Policja twierdziła też, że ma powody sądzić, że sprawca planował zamach na sobotni protest przeciwko Trumpowi.

W jego samochodzie - przypominającym radiowóz - znaleziono ulotki z hasłem "No Kings" ("Żadnych królów" - red.), czyli hasłem demonstracji odbywających się w sobotę w całym kraju.