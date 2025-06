"Chciałem was najmocniej przeprosić. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność" - napisał Ryszard Rynkowski. Piosenkarz wydał oświadczenie po kolizji, w której brał udział, następnie zaś odjechał. Według doniesień medialnych 73-latek miał prowadzić po pijanemu. Sam prawnik artysty ma wobec tego "szereg wątpliwości".

"Drodzy fani, chciałem wszystkich was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - napisał w oświadczeniu, którzy przytacza portal Jastrząb Post.

Z kolei obrońca gwiazdy twierdzi, że w sprawie zachodzi szereg wątpliwości i zapowiada kolejne działania.

"Jednocześnie, odnosząc się do pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji dotyczącej stwierdzonej u Ryszarda Rynkowskiego zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, obrona wskazuje, iż dla ustalenia rzeczywistego stężenia alkoholu niezbędne będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, bowiem w sprawie zachodzi szereg wątpliwości, których rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych" - napisał adwokat Adam Kozioziembski, cytowany przez Jatrząb Post.

Do wypadku doszło w sobotę około godz. 12 w miejscowości Żmijewko. Według ustaleń policji 73-letni kierujący volkswagenem zderzył się z kierowcą opla w wyniku nieprawidłowego manewru wymijania.

Jak ustalił "Fakt", za kierownicą był znany piosenkarz Ryszard Rynkowski. Artysta miał być jedną z gwiazd podczas festiwalu w Opolu. Jednak, jak ogłosił w niedzielę ze sceny prowadzący Jacek Cygan, wykonawca nie pojawi się, ponieważ "trochę się potłukł" podczas wypadku w drodze na wydarzenie.

- Po spowodowaniu kolizji kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia - przekazał w rozmowie polsatnews.pl oficer prasowy KPP w Brodnicy mł. asp. Paweł Dominiak.

Jednak po godzinie mundurowi zatrzymali kierowcę w miejscu zamieszkania. - Miał 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - przekazał policjant.

Mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów i został zwolniony do domu.

Zdaniem menadżera Rynkowskiego, z którym rozmawiał "Fakt", do wypadku doszło na rondzie przed Brodnicą. Ryszard R. miał zostać oślepiony słońcem i przez to stracił panowanie nad autem.