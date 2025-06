W niedzielę w Pułtusku odbędzie się spotkanie z Karolem Nawrockim - podaje niezależna.pl. Prezydent elekt ma wygłosić przemówienie. Będzie to część wydarzenia pod hasłem "Wygrała Polska".

Spotkanie zaplanowano na godzinę 13 w Amfiteatrze przy zamku w Pułtusku. Jak podają organizatorzy, to wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych.

Pułtusk. Karol Nawrocki spotka się z mieszkańcami

Oprócz Nawrockiego w Pułtusku pojawić mają się także politycy PiS, wśród nich prezes Jarosław Kaczyński.

- Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami w dobrej, pozytywnej atmosferze uczcić zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Zapraszamy całymi rodzinami, będzie moc atrakcji. Niedzielne spotkanie będzie okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w tę kampanię przyczyniając się do historycznego zwycięstwa. Oddolna praca u podstaw, wsparcie finansowe, a także każde dobre słowo - wszystko to nas niosło przez te trudne miesiące i motywowało do działania. Na wszystkich obecnych czeka muzyczna atrakcja. Bądźmy razem - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z portalem niezależna.pl.

O wydarzeniu napisał także na platformie X. "Zapraszamy. Moc atrakcji i muzyczna niespodzianka" - czytamy we wpisie polityka. Będzie to pierwsze duże publiczne wystąpienie Karola Nawrockiego po wieczorze wyborczym zamykającym kampanię prezydencką.

Wybory prezydenckie w Polsce. Karol Nawrocki blisko rekordu

Karol Nawrocki wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich z wynikiem 50,89 proc. Rafał Trzaskowski zakończył wyborczą rywalizację z wynikiem 49,11 proc.

Urzędujący obecnie prezydent Andrzej Duda kadencję zakończy 6 sierpnia.

Nawrocki osiągnął jeden z najlepszych wyników w historii pod względem liczby otrzymanych głosów. Uzyskał poparcie 10 606 628 obywateli. To rezultat o zaledwie 16 068 głosów gorszy od rekordu, czyli wyniku Lecha Wałęsy. W drugiej turze zebrał on poparcie 10 622 696 osób, deklasując Stanisława Tymińskiego 3 683 098. Frekwencja wyniosła wówczas 53,4 proc.