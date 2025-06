Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w ostatnią niedzielę wygrałaby Koalicja Obywatelska, która wyprzedziłaby Prawo i Sprawiedliwość, a podium zamknęłaby Konfederacja - wynika z sondażu IBRiS dla Polsat News. Według badania na wejście do Sejmu nie może liczyć Trzecia Droga, która nie osiągnęła progu wyborczego. Do parlamentu dostałby się za to partia Grzegorza Brauna.