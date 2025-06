"Gdyby Rosja była w G8". Niespodziewane słowa Trumpa o wojnie

Trump powtórzył swoją wcześniej już wyrażaną opinię, że wyrzucenie Rosji z grona państw G8 po aneksji Krymu było "wielkim błędem".

Szczyt G7 w Kanadzie. "Nie mielibyśmy teraz wojny, gdyby Rosja tu była"

- To kiedyś było G8, ale Barack Obama i osoba zwana Trudeau nie chcieli, by Rosja tam była, co było błędem, bo myślę, że nie mielibyśmy teraz wojny, gdyby Rosja tu była - powiedział podczas spotkania z premierem Kanady tuż przed oficjalnym otwarciem szczytu G7. Trump stwierdził jednocześnie, że nie opowiada się za powrotem Rosji do grupy, bo "zbyt wiele się wydarzyło" od tego czasu, ale ponownie oskarżył byłego kanadyjskiego premiera Justina Trudeau o to, że przekonał innych przywódców do wyrzucenia Rosji.

- Mielibyśmy wroga przy stole. Chociaż ja go nie uważam go... on nie był wtedy prawdziwym wrogiem - powiedział Trump o Putinie.

- Putin rozmawia ze mną. Nie rozmawia z nikim innym. Nie chce rozmawiać, ponieważ był bardzo obrażony, gdy został wyrzucony z G8, tak jak ja bym się obraził, tak jak ty byś się obraził, tak jak każdy by się obraził - dodał.

Trump o dołączeniu Chin do G7: To nie jest zły pomysł

Pytany przez dziennikarzy, czy nie chciałby zaprosić Chin do grupy, stwierdził, że "to nie jest zły pomysł" i że nie miałby nic przeciwko, bo "należy mieć ludzi, z którymi można rozmawiać".

Trump oznajmił, że jego rozmowa z Carneyem w większości dotyczyła kwestii handlowych. Przyznał jednocześnie, że mają oni różne koncepcje ewentualnego porozumienia, bo on jest "osobą od ceł", a Carney ma "bardziej skomplikowane pomysły, ale również bardzo dobre".

Obok spotkania z kanadyjskim premierem Trump ma zaplanowane na poniedziałek krótsze rozmowy dwustronne z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem oraz premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. We wtorek spotka się natomiast z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

osg/pbi / Polsatnews.pl / PAP