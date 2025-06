Niemal co trzeci Polak "zdecydowanie nie" chce, żeby premierem polskiego rządu był Donald Tusk - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Polsat News. Z kolei opcję "zdecydowanie tak" wybrał co piąty uczestnik badania.

W poniedziałek opublikowany został sondaż pracowni IBRiS wykonany na zlecenie Polsat News. Znaczna większość, bo 70,7 proc. respondentów zadeklarowała, że poszłaby na wybory. Swoją absencję zapowiedziało 29,3 proc. pytanych.

Czy Donald Tusk powinien być premierem? - takie pytanie usłyszeli respondenci sondażu. Okazało się, że większość badanych nie chce, żeby stanowisko utrzymał aktualny szef rządu. Odpowiedź "zdecydowanie nie" zaznaczyło 30,7 proc., a "raczej nie" - 15,3 proc. pytanych.

Za pozostaniem Tuska na stanowisku opowiedziało się 40,5 proc. badanych. "Zdecydowanie tak" zaznaczyło odpowiedź 20,1 proc. respondentów, a "raczej tak" - 20,4 proc.

Polsat News

13,5 proc. respondentów nie umiało odpowiedzieć na to pytanie.

Badanie zostało wykonane przez pracownię IBRiS w dniach 12-14 czerwca tego roku, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie 1000 dorosłych Polaków.

Donald Tusk wygłosił expose

Premier Donald Tusk wygłosił 11 czerwca w Sejmie swoje expose. Była to część wniosku, w którym polityk zwrócił się o wotum zaufania dla rządu.

- To nie jest dzień, w którym ktokolwiek czekałby na długie kwieciste przemówienia, to dzień, w którym w związku z sytuacją polityczną po wyborach prezydenckich potrzebna jest klarowna informacja, na czym stoimy - zaczął wystąpienie Tusk.

Prezydent odpowiada na tezy expose MSZ. "Żenujące stwierdzenia, czuję duży niesmak"

Jak wskazał, w związku z wyborami prezydenckimi wyzwania są "większe, niż oczekiwaliśmy". - Nie ma trzęsienia ziemi, ale nazwijmy rzecz po imieniu: czeka nas 2,5 roku bardzo ciężkiej, poważnej pracy w warunkach, które nie zmienią się na lepsze - powiedział premier.

- Zwracam się po wotum zaufania, bo mam przekonanie, wiarę i pewność, że mamy mandat do rządzenia, do brania na siebie pełnej odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje - przekazał Tusk.