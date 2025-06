Kilkadziesiąt latających tankowców wyruszyło z baz w USA do baz w Europie. Amerykańscy urzędnicy potwierdzili agencji Reutera, że to ruch, który ma zapewnić Donaldowi Trumpowi opcje w obliczu kryzysu na Bliskim Wschodzie. W kierunku regionu zmierza także amerykański lotniskowiec Nimitz.

Co najmniej 28 samolotów Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w nocy z niedzieli na poniedziałek wyruszyło na Bliski Wschód, przemierzając Atlantyk - informuje portal The War Zone. Armada składała się z tankowców KC-135R i KC-46A, maszyn do powietrznego tankowania myśliwców i bombowców.

Jedno z kont śledzących dostępne dane dotyczące ruchu lotniczego doliczyło się 32 tankowców. Miały one udać się z baz w USA na lotniska w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Estonii, a część udać się dalej na południe w kierunku Bliskiego Wschodu.

USA. Trump a sytuacja na Bliskim Wschodzie

W poniedziałek dwaj amerykańscy urzędnicy przekazali agencji Reutera, że armia USA przenosi dużą liczbę tankowców do Europy, aby zapewnić Donaldowi Trumpowi opcje w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Źródła przekazały także, że z Azji na Bliski Wschód zmierza amerykański lotniskowiec Nimitz, jednakże jeden z urzędników powiedział, że ruch był wcześniej zaplanowany - czytamy.

Bliski Wschód. Amerykańskie tankowce w Europie

The War Zone wskazywał wcześniej na cztery możliwe przyczyny nagłego ruchu amerykańskich Sił Powietrznych. Pierwsza to przygotowanie się na możliwość zapewnienia Izraelowi wsparcia w zakresie tankowania w powietrzu, aby przyspieszyć ofensywne operacje powietrzne nad Iranem. Druga to dołączenie do walki kinetycznej.

Portal rozważa także opcję przygotowania na wypadek próby zamknięcia cieśniny Ormuz przez Iran. Ostatnia wymieniona przyczyna to zapewnienie solidnego mostu powietrznego z USA na Bliski Wschód.