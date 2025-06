W zachodniej części Polski temperatura w niedzielę osiągnie do 32 st. C, a prognozowanym burzom będą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 35 mm i porywy wiatru do 75 km/h - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burze z gradem. Alerty dla czterech województw

"Niedziela z letnią aurą. Na zachodzie upał do 32 st. Celsjusza i duchota. Po południu możliwe burze z gradem, lokalnie do 35 mm deszczu i porywy wiatru do 80 km/h. Wschód chłodniej (21–24 st. Celsjusza), rano miejscami poniżej 10 st. Celsjusza" - powiadomił IMGW.

ZOBACZ: Na włoskiej wyspie wprowadzono zakaz. "Czas powiedzieć dość"

Nawałnice mogą wystąpić w woj. lubuskim i w części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Na zagrożonych terenach możliwy będzie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc. Alerty obowiązują do końca dnia.

Pogoda. Gorąco niemal w całym kraj, na zachodzie upał

IMGW wydało również ostrzeżenia I stopnia przed upałami dla niemalże całego woj. lubuskiego, zachodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C.

ZOBACZ: Takiej sytuacji nie było od lat. Sęp płowy przyciąga gapiów z całej Polski

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc. Ostrzeżenie będzie obowiązywało do wieczora.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.