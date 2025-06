- Tusk powinien na kolanach pielgrzymować do Radomia i przepraszać - tak skomentował Radosław Fogiel z PiS opublikowane nagranie rozmowy Romana Giertycha z Donaldem Tuskiem. Słychać na nich, jak premier wyraża opinię o niektórych okręgach wyborczych. Poseł KO Michał Szczerba stwierdził, że PiS stworzył układ mafijny. - Mogliśmy wszyscy zobaczyć, co robili - dodał.

Goście "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" dyskutowali o opublikowanym nagraniu prywatnych rozmów Romana Giertycha z Donaldem Tuskiem. Słychać na nich, jak Giertych przekazał, że nie wystartuje w wyborach parlamentarnych w 2019 r. Mówi, że miał propozycję startu do Sejmu z pięciu okręgów, ale w każdym z nich by przegrał. "Gdzieś tam wschodnia Wielkopolska, Radom, wszystko takie shity, wiesz" - powiedział. "Tam, gdzie są z***y" - odpowiedział Tusk.

- Przez takie taśmy grzęźniemy w jakimś błocie politykierstwa - powiedziała Urszula Pasławska z PSL. Jak dodała, służby wymagają nadzoru. - Powinna być głęboka refleksja nad nimi, skoro takie nagrania wyciekają do mediów - zaznaczyła.

Posłanka zaapelowała do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, aby "ujawnił inne taśmy i nagrania". - Niech Polacy sami zobaczą i ocenią sensowność inwigilacji. Bo nie da się iść do przodu, jak się ogłada do tyłu - przekazał

- Tusk powinien na kolanach pielgrzymować Radomia i przepraszać. To jest absolutnie niedopuszczalne - skomentował nagrania Radosław Fogiel z PiS. - Wstrzymałbym konie. Nie chciałbym niczego przesądzać - przekazał, komentując doniesienia, że nagranie uzyskano dzięki systemowi Pegasus.

Nagranie rozmowy Giertycha z Tuskiem. "PiS wrzucił to, aby przypomnieć o polaryzacji"

Polityk PiS przekazał, że na nagraniach Giertych twierdzi, że przekazał podpisy zbierane na jednego kandydata innemu kandydatowi. - To są jego słowa. Tam doszło do złamania prawa - przekazał.

- Chciałbym, aby PiS było w połowie tak mocne, jak widzą nas przeciwnicy - powiedział Fogiel na uwagę Michała Szczerby z KO, że za wyciekiem nagrań stoi Prawo i Sprawiedliwość.

Europoseł z KO zaznaczył, że "PiS miał deepstate, CBA było służbą polityczną". - Stworzyliście układ mafijny - dodał.

- W tej sprawie jest najważniejsze to, że mogliśmy wszyscy zobaczyć, co robił PiS. To był układ zamknięty. Najgorsze jest to, że w 2019 roku Tusk był przewodniczącym Rady Europejskiej, więc służby PiS podsłuchiwały jednego z przywódców UE, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo, rozmawiał z szefem NATO i prezydentem USA - powiedział Michał Szczerba Z KO.

Rozmowy Giertycha opublikowane. "Skandaliczna jest ich treść"

Posłanka partii Razem Marcelina Zawisza powiedziała, że nie należy skupiać się na samych nagraniach. - To nie są rzeczy ważne. Choć widać na nich, że KO ma problem z klasizmem. Widać jak platforma podchodzi do wyborców z mniejszych miejscowość - przekazała.

- Mam nadzieję, że uchwalone zostanie prawo, że osoby podsłuchiwane po zakończeniu śledztw zostaną o tym fakcie poinformowane - dodała Zawisza.

Doradca społeczny prezydenta Alvin Gajadhur powiedział, że nie wie z jakiego źródła pochodzą te nagrania. - Skandaliczna jest ich treść. To pokazuje stosunek Giertycha i Tuska do wyborców - zaznaczył.

- Pan premier powinien przeprosić. Obrażanie wyborców jest haniebne. To poziom rynsztoku - powiedział Grzegorz Płaczek z Konfederacji, mówiąc o słowach premiera wobec mieszkańców Radomia. Poseł zaznaczył, że polityka jest brudna. - PiS wrzucił nagrania, aby przypomnieć o polaryzacji. Ale jest alternatywa - zaznaczył wskazując na swoją partię.

Do opublikowanych przez Telewizję Republikę nagrań odniósł się sam Roman Giertych. Przekazał w sobotnim oświadczeniu napisał na platformie X, że to: "fragmenty moich rozmów nagrane od czerwca do września 2019 roku", które miały zostać przechwycone przez system Pegasus.