Miliarder Sunjay Kapur podczas meczu polo połknął pszczołę. Owad ukąsił 53-latka, co doprowadziło do wstrząsu anafilaktycznego, a w konsekwencji jego śmierci. Miliarder był prezesem koncernu motoryzacyjnego Sona Comstar oraz przyjacielem księcia Williama.

Podczas jednego z turniejów polo w Windsorze w Anglii 53-letni miliarder Sunjay Kapur połknął pszczołę - przekazał portal Time of India.

Jak dodano, owad ukąsił miliardera w jamę ustną, co doprowadziło do wstrząsu anafilaktycznego. To z kolei wywołało zawał serca. Mimo błyskawicznej akcji ratunkowej, 53-latka nie udało się uratować. Miliarder zmarł zanim karetka dotarła do szpitala.

Kapur to wieloletni przyjaciel księcia Williama, w którego towarzystwie często pojawiał się na meczach polo.

Anglia. Śmierć Sunjaya Kapura. Zmarł po połknięciu pszczoły

"Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego prezesa, pana Sunjaya Kapura. Był wizjonerskim liderem, którego pasja, intuicja i oddanie pracy ukształtowały tożsamość oraz sukces naszej firmy" - napisano w oświadczeniu Sona Comstar.

Firma pod kierownictwem Kapura rozwinęła się i została jednym z głównych dostawców dla pojazdów elektrycznych.

Sunjay Kapur był absolwentem brytyjskich uczelni. Był żonaty z gwiazdą Bollywood Karismą Kapoor, z którą miał dwoje dzieci: Samairę i Kiaana. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2016 roku.