Kolejna salwa rakiet. Iran zaatakował Izrael

Iran wystrzelił serię rakiet w stronę Izraela. Mieszkańcy wezwani zostali do unikania zatłoczonych miejsc i udania się do schronów. W Jerozolimie i Tel Awiwie słyszane były syreny . Po kilkudziesięciu minutach alarm odwołano. Niedziela to kolejny dzień wymiany ognia między oba zwaśnionymi krajami.