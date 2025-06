Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. "Powrót do kraju nieodpłatny"

"MSZ organizuje ewakuację polskich obywateli z Bliskiego Wschodu. Przygotowane są zarówno loty wojskowe, jak i lotnictwo cywilne, o ile warunki na to pozwolą" - przekazał w mediach społecznościowych szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec. Głos zabrał także minister obrony.

"MSZ organizuje ewakuację polskich obywateli z Bliskiego Wschodu. Przygotowane są zarówno loty wojskowe, jak i lotnictwo cywilne, o ile warunki na to pozwolą. Powrót do kraju jest nieodpłatny" - napisał w niedzielę wieczorem na platformie X Jan Grabiec.

Kilkadziesiąt minut później szerzej informacji udzielił minister obrony narodowej.

"Polska cały czas pomaga obywatelom chcącym opuścić Bliski Wschód. Trwają finalne przygotowania do bezpiecznej, zorganizowanej akcji ewakuacyjnej. Powrót do kraju jest bezpłatny. Lotnictwo wojskowe jest w pełni przygotowane do pomocy od pierwszych godzin kryzysu" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Rząd organizuje transport

Jak informowaliśmy w Polsat News, możliwość ewakuacji Polaków z terenów zagrożonych konfliktem na Bliskim Wschodzie zaproponował wcześniej Konsulat Generalny w Izraelu.

Operacja ma się odbyć przez przejścia graniczne w Jordanii lub Egipcie w poniedziałek lub we wtorek. Następnie obywatele Polski wsiądą na pokłady samolotów czarterowych lub rejsowych z Taby albo Sharm el Sheikh.

Na antenie naszej stacji rzecznik MSZ Paweł Wroński podkreślał w niedzielne popołudnie, że ewakuacja nie jest organizowana w jakimikolwiek stopniu przez resort spraw zagranicznych.

- Szanujemy takie inicjatywy, ale za nie nie odpowiadamy - przekazał.

ZOBACZ: Izrael wznawia ataki na Iran. Jest komunikat wojska

W tamtym czasie decyzja o ewakuacji organizowanej przez MSZ nie była jeszcze podjęta, ale Wroński zapewniał, że jeśli tylko konieczna będzie interwencja, zostanie ona przeprowadzona.

Według MSZ w Izraelu przebywa obecnie 219 Polaków, a w Iranie 13.

Konflikt Izrael-Iran. Polskie MSZ wydało komunikat

W związku z izraelską operacją "Powstający Lew" w ramach której Siły Obronne Izraela przeprowadzają ataki na obiekty wojskowe i nuklearne w Iranie, polskie MSZ wydało ostrzeżenie skierowane do osób, które znajdują się w tym regionie.

ZOBACZ: Kolejna salwa rakiet. Iran zaatakował Izrael

"W związku z sytuacją bezpieczeństwa w Izraelu w dniu 13 czerwca została tymczasowo zamknięta przestrzeń powietrzna, a ruch lotniczy został wstrzymany. Możliwe są utrudnienia w ruchu lotniczym w najbliższych dniach. Prosimy o śledzenie komunikatów służb lokalnych i Home Front Command oraz przypominamy o zarejestrowaniu swojego pobytu w systemie Odyseusz" - napisano.