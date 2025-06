Akcja przy granicy z Polską. Rosja poniosła dotkliwe straty

Agenci Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) przeprowadzili w sobotę operację specjalną w Królewcu. Około godziny 4:00 nad ranem (3:00 w Polsce -red.) zaatakowali przemysłową podstację elektryczną, w wyniku czego od zasilania został odcięty rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy i siły zbrojne znajdujące się w zasięgu operacji.

Rosja. Ukraińcy przeprowadzili atak w Królewcu

Jak informują źródła bliskie Ministerstwa Obrony Ukrainy agenci HUR spuścili chłodziwo z transformatora mocy stacji elektroenergetycznej, a następnie wszystko podpalili.

Straty poniesione przez Rosję w wyniku ataku wynoszą prawie pięć milionów dolarów.

ZOBACZ: Trzy lata w niewoli. Rosja i Ukraina wymieniły jeńców

"Przypominamy raz jeszcze: Rosja nie ma już zaplecza - ani na wschodzie, ani na zachodzie, ani nigdzie na planecie. Wszystko, co Rosjanie angażują do działania w wojnie z Ukrainą, spłonie, zatonie i zostanie zniszczone - niezależnie od poziomu ochrony lub lokalizacji" - przekazują źródła w mediach społecznościowych.

Akcje sabotażowe Ukrainy. Kolejna udana akcja Kijowa

W czerwcu Ukraina przeprowadziła inną skuteczną akcję, która pozwoliła odciąć rosyjskie jednostki od zaopatrzenia. 3 czerwca ukraińskie służby wysadziły Most Krymski, uszkadzając jego podpory. Ładunki pod przeprawę podkładano także w 2022 roku i 2023.

ZOBACZ: Potężna akcja niemieckich służb. Rosyjscy sabotażyści zatrzymani

"Most Krymski jest całkowicie legalnym celem - zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wróg wykorzystywał go jako logistyczną arterię do zaopatrywania swoich wojsk. Krym to Ukraina, a wszelkie przejawy okupacji spotkają się z naszą stanowczą odpowiedzią" – przekazał w komunikacie szef SBU Wasyl Maluk.

1 czerwca ukraińskie służby przeprowadziły ataki na lotniska znajdujące się w głębi terytorium Rosji. Celami były samoloty bojowe, w tym bombowce strategiczne. Według ukraińskiego przekazu udało się uderzyć w 42 maszyny, z czego 13 miało zostać zniszczonych.

WIDEO: Przełom ws. Izabeli Zabłockiej. Policja zatrzymała pięć osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aba/pbi / polsatnews.pl