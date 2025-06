Jordania w sobotę o godz. 7:30 (6:30 w Polsce) ponownie otworzyła swoją przestrzeń powietrzną - informuje agencja Reutera, powołując się na tamtejsze władze. Decyzja nastąpiła dzień po zawieszeniu lotów z powodu napięć na linii Iran - Izrael.

Jordania otwiera swoją przestrzeń powietrzną

Po tym, jak Izrael zaatakował w piątek nad ranem Iran, oba państwa zamknęły swoją przestrzeń powietrzną. Na taki sam krok zdecydowały się władze Iraku i Jordanii. Wiele linii lotniczych musiało przekierować swoje samoloty.

Po rozpoczęciu izraelskich ataków, wiele maszyn przelatujących m.in. nad Irakiem zostało skierowanych do Azji Środkowej lub Arabii Saudyjskiej. Nad graniczącym z Iranem obszarem wschodniego Iraku przebiega jeden z najbardziej ruchliwych korytarzy powietrznych świata, wykorzystywany do lotów z Europy do państw Zatoki Perskiej.

W Izraelu zamknięto główne lotnisko - port lotniczy Ben Guriona.

Wiele linii lotniczych już wcześniej zawiesiło połączenia do niektórych miast Bliskiego Wschodu, w tym Tel Awiwu, z powodu wzrastającego napięcia w regionie.

Izrael zaatakował Iran. Seria odwetowych nalotów

W nocy z piątku na sobotę i w sobotę rano Iran przeprowadził kolejne serie ataków na Izrael. Są zabici i ranni. Z kolei Izrael zaatakował lotnisko Mehrabad w stolicy Iranu, Teheranie, na którym stacjonują samoloty bojowe irańskich sił powietrznych. Sekretarz generalny ONZ wezwał oba kraje do deeskalacji.

Naloty na Izrael są odpowiedzią na rozpoczęte w piątek nad ranem zmasowane izraelskie ataki na Iran. Władze w Jerozolimie deklarują, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Izrael oskarża Iran o przyspieszenie prac nad produkcją broni atomowej, która byłaby egzystencjalnym zagrożeniem dla państwa żydowskiego.