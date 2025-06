W miejskim zakładzie gospodarowania odpadami w Koninie od kilku dni podziwiać można sępa płowego. To tam właśnie postanowił założyć swój chwilowy dom, co jest zupełnie wyjątkowe, bowiem ptaki te zazwyczaj widziane są jednego dnia w jednym miejscu po to, by następnego przebyć nawet kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów w poszukiwaniu nowej przystani.

- Wyszedłem rano na teren zakładu, żeby zobaczyć, jak pracują pracownicy i jeden z nich wskazał mi, jaki gość siedzi na dachu naszego magazynu. Wziąłem telefon, zrobiłem kilka zdjęć i sprawdziłem w Internecie, że może to być właśnie sęp płowy – opowiada o niespotykanym gościu prezes zakładu Henryk Drzewiecki, który cały czas nie może wyjść ze zdziwienia.

Konin. Sęp płowy ornitologiczną ciekawostką okolicy

Ornitolodzy i fotografowie przyrody przyjeżdżają do Konina z całej Polski po to, by uwiecznić sępa, bowiem ostatnie gniazdo lęgowe tego ptaka zostało odnalezione w Polsce ponad 100 lat temu w Pieninach.

Od tamtego czasu sępy płowe odwiedzają Polskę tylko sporadycznie, przelotem, poszukując pożywienia. Ornitolodzy mówią wprost , że to, co robi teraz ten ptak to zapewne młodzieńcza wycieczka krajobrazowa po Europie, bo wyczuł zapach w zakładach i postanowił się tutaj zatrzymać, licząc na to, że będzie mieć tutaj łatwy pożytek.

- Sęp płowy Polskę opuścił 100 lat temu jako gatunek lęgowy, ale jako gatunek wizytujący w zasadzie można powiedzieć, że ostatnimi laty co roku mamy obserwacje. W tym roku to już drugi raz – wskazuje ornitolog Piotr Tryjanowski.

Niespotykany gość z południa Europy

Niewykluczone, że ten konkretny sęp już w ciągu najbliższych kilku dni opuści Polskę i skieruje się na południe Europy. Gniazda tych ptaków najczęściej można obserwować w Pirenejach, Alpach czy na południowych Bałkanach.

Na razie jednak to w Koninie znalazł swój chwilowy azyl. To tu nocuje, spędza dni i poszukuje pożywienia. Sobota to czwarty dzień, gdy towarzyszy pracownikom zakładu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zdaniem specjalistów ptak jest w świetnej kondycji i sam chyba też nie narzeka na otoczenie.