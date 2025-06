Transakcje zakupowe opiewające na większe kwoty, mogą wiązać się z obowiązkiem podatkowym. I to po stronie kupującego. Wystarczy nabyć używany smartfon czy sprzęt AGD za ponad 1000 zł od osoby prywatnej, by urząd skarbowy miał prawo domagać się zapłaty podatku PCC. A fiskus dysponuje dziś coraz skuteczniejszymi narzędziami weryfikacji.

Coraz więcej Polaków kupuje używane przedmioty przez internet. Zgodnie z raportem PMR dla Allegro Lokalnie "Rynek przedmiotów używanych w Polsce", w 2023 roku aż 75 proc. Polaków kupiło używane przedmioty na OLX, Vinted czy Allegro Lokalnie. Jednak niewielu kupujących zdaje sobie sprawę, że jeśli kupują coś od osoby prywatnej i wartość tej transakcji przekracza 1000 zł, są zobowiązani do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zawarcia umowy sprzedaży i dotyczy on kupującego, a nie sprzedającego. Stawka podatku PCC wynosi 2 proc. wartości rynkowej przedmiotu. W praktyce oznacza to, że kupując np. używany smartfon za 1500 zł, trzeba odprowadzić 30 zł podatku do urzędu skarbowego.

Skarbówka wie coraz więcej, dzięki dyrektywie DAC7

Do niedawna wykrycie nieopodatkowanej transakcji między osobami prywatnymi było dla skarbówki trudne. Jednak w 2023 roku w Polsce wdrożono unijną dyrektywę DAC7, która nakłada na operatorów platform sprzedażowych obowiązek przekazywania danych użytkowników i szczegółów ich transakcji do administracji skarbowej.

Dane te obejmują m.in.:

imię i nazwisko

adres

numer identyfikacyjny sprzedawcy

łączną wartość sprzedaży

liczbę transakcji

Dzięki temu fiskus może sprawnie analizować aktywność zarówno sprzedających, jak i kupujących.

Nieopłacenie podatku wiąże się z ryzykiem kary i odsetek

Podatek PCC należy zgłosić do urzędu w ciągu 14 dni od zakupu. Służy do tego formularz PCC-3, dostępny w wersji elektronicznej przez e-Urząd Skarbowy.

Brak zgłoszenia i nieuregulowanie należności może być potraktowane jako wykroczenie skarbowe, a przy wyższych kwotach, nawet jako przestępstwo. Urząd może też naliczyć odsetki i zastosować sankcje finansowe.

Nie każda umowa podlega podatkowi

Zwolnione z podatku PCC są m.in. zakupy:

od firm, gdzie nabywca otrzymuje fakturę VAT

między członkami najbliższej rodziny

o wartości do 1000 zł



Warto jednak pamiętać, że w przypadku zestawów lub kilku przedmiotów sprzedanych razem, liczy się łączna kwota transakcji. To oznacza, że nawet pozornie drobne zakupy mogą łącznie przekroczyć próg podatkowy.

red. / polsatnews.pl