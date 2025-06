Chiny stanowczo sprzeciwiły się izraelskim atakom na Iran, uznając je za naruszenie suwerenności, bezpieczeństwa oraz integralności terytorialnej tego kraju. Wezwały one również do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wojskowych, które mogą prowadzić do eskalacji - poinformował w sobotę przedstawiciel Chin przy ONZ Fu Cong.