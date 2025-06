Lewica składa zawiadomienie do prokuratury na Grzegorza Brauna. Lider Konfederacji Korony Polskiej zniszczył sejmową wystawę poświęconą różnorodności i osobom LGBTQ+. - Dorwiemy ich - powiedziała Katarzyna Kotula, podkreślając, że osoby "siejące nienawiść" muszą ponieść konsekwencje.

Podczas wystąpienia polityków Nowej Lewicy na warszawskiej Paradzie Równości głos zabrała ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Poinformowała, że formacja podjęła kroki ws. Grzegorza Brauna, który kilka dni wcześniej zniszczył wystawę poświęconą LGBTQ+.

Lewica składa zawiadomienie ws. Grzegorza Brauna

- Są tutaj politycy i polityczki lewicy. Jest to szczególnie ważne w czasie, kiedy poseł Braun dewastuje wystawę, która znalazła się w Sejmie na zaproszenie Anny Marii Żukowskiej i która była legalna. Na szczęście po złożeniu przez nas pisma do Szymona Hołowni o wpisanie posła Brauna na listę z zakazem wstępu do Sejmu, takie decyzje zostały podjęte. Zostały także podjęte decyzje ws. zmian procedur postępowania Straży Marszałkowskiej - mówiła Katarzyna Kotula.

Ministra ds. równości powiedziała, że lewica podjęła kroki prawne w tej sprawie.

- Składamy zawiadomienie do prokuratury, bo ci, którzy chcą nas podzielić, którzy chcą siać nienawiść, którzy chcą szczuć na społeczność LGBT, muszą ponieść konsekwencje. Dorwiemy ich - zapowiedziała.

Grzegorz Braun zniszczył wystawę w Sejmie

Do incydentu doszło w środę, kiedy Sejm głosował nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Grzegorz Braun zniszczył wystawę, która była poświęcona osobom LGBTQ+. Europoseł zrzucił na ziemię plakaty i zaczął je wyginać oraz deptać.

Pytany przez dziennikarzy dlaczego to zrobił, odpowiedział, żeby "zajrzeć do konstytucji". - Proszę zapoznać się z kategorią obrazy moralności publicznej - dodał.

Na incydent zareagowało wielu polityków, którzy nie tylko wytknęli zachowanie Grzegorza Brauna, ale także bierność Straży Marszałkowskiej. Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych: "jako były marszałek Sejmu nie rozumiem dlaczego Straż Marszałkowska znowu nie zatrzymała posła Brauna na gorącym uczynku niszczenia mienia prywatnego".

Konfederacja Korony Polskiej na czwartym miejscu

Z ostatniego sondażu wynika, że ugrupowanie Grzegorza Brauna - Konfederacja Korony Polskiej - zyskałoby w wyborach parlamentarnych 6,9 proc. poparcia, zajmując tym samym czwarte miejsce.

Według badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 wynika, że KO i PiS uzyskałyby po 28,8 proc. głosów. Konfederacja zajęłaby trzecie miejsce z poparciem 13,8 proc. wyborców.

Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wzięłoby w nich udział 76 proc. badanych.

Lewica zyskałaby poparcie 6,1 proc. Polaków, Trzecia Droga - 5,1 proc. Z kolei na partię Razem oddałoby swój głos 4,6 proc. respondentów. Sondaż przeprowadzono od 9 do 12 czerwca na reprezentatywnej grupie 1003 Polaków.