Dwóch lokalnych polityków Partii Demokratycznej z Minnesoty pozostaje w poważnym stanie w szpitalu po tym, jak mieli zostać postrzeleni w czymś, co policja określa mianem "celowych" incydentów - podają amerykańskie media. Do obu zdarzeń doszło wczesnym rankiem w sobotę w dwóch różnych lokalizacjach oddalonych od siebie o ok. 8 mil.